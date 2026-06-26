Tandläkare sökes till Dentry Tandvård - 60-80 % tjänst
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2026-06-26
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Vill du vara med på en spännande tillväxtresa i en familjär och modern tandvårdsverksamhet?
Dentry Tandvård är ett familjeägt företag där kvalitet, omtanke och långsiktiga relationer står i fokus. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en legitimerad tandläkare som vill bli en del av vårt team och växa tillsammans med oss. Tjänsten börjar som en deltidtjänst med mål om att utöka till 100%.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som tandläkare hos oss arbetar du med allmäntandvård för vuxna. Du får möjlighet att bygga långsiktiga patientrelationer och arbeta i ett engagerat team där samarbete, kvalitet och patientnöjdhet är centrala värden.
Omfattning: 60–80 % (24–32 timmar per vecka)
Start: Slutet av augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är initialt på 60–80 %, men eftersom kliniken växer finns goda möjligheter att öka tjänstgöringsgraden framöver om det passar både dig och verksamheten.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandläkare.
Har ett professionellt och tryggt patientbemötande.
Trivs med att arbeta självständigt och i team.
Är engagerad, kvalitetsmedveten och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i ett familjeägt företag.
Ett varmt, engagerat och stöttande team.
Flexibilitet kring tjänstgöringsgrad.
Möjlighet att vara med och påverka när verksamheten växer.
Goda utvecklingsmöjligheter i takt med klinikens expansion.
Moderna lokaler och fokus på kvalitativ tandvård.Så ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till sofiamalmsten@dentry.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: sofiamalmsten@dentry.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Tandläkare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dentry Tandvård AB
(org.nr 559221-3028)
Södra Förstadsgatan 96 (visa karta
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214 20 MALMÖ Jobbnummer
9979940