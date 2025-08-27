Tandläkare Sökes Till Bohuskliniken - Flexibel Tjänst I Stockholm

Sodia AB / Tandläkarjobb / Stockholm
2025-08-27


Bohuskliniken i Skanstull söker en engagerad och serviceinriktad tandläkare till vårt team. Hos oss får du arbeta i en varm och personlig miljö med fokus på högkvalitativ vård och goda patientrelationer.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Om företaget
Bohuskliniken är en modern tandvårdsklinik belägen i hjärtat av Skanstull, Stockholm. Vi erbjuder allmäntandvård med hög servicegrad och en nära kontakt med våra patienter. Kliniken har ett välfungerande team.
Vi erbjuder dig:
Flexibla arbetstider anpassat efter din livssituation
Möjlighet till både hel- och deltidsarbete
En trevlig arbetsmiljö med erfarna kollegor
Goda utvecklingsmöjligheter och eget ansvar
Konkurrenskraftig lön och villkor

Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare med rätt att verka i Sverige
Har god kommunikativ förmåga och tycker om att arbeta nära patienter
Arbetar självständigt men också gärna i team
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Tidigare erfarenhet är meriterande

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till bohuskliniken19@gmail.com.
Har du frågor?
Kontakta oss gärna på 08-641 46 76.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: bohuskliniken19@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sodia AB (org.nr 559266-1812)
Bohusgatan 19 (visa karta)
116 67  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bohuskliniken

Jobbnummer
9479511

