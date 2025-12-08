Tandläkare sökes till Avidental Tandläkarklinik
Är du en positiv, engagerad och serviceinriktad tandläkare? Då kan det vara dig vi söker! Avidental Tandläkarklinik växer och vi söker nu en ny kollega till vårt team.
Till vår moderna klinik i Tumba söker vi en tandläkare som vill arbeta brett och varierat. Vi är ett härligt gäng som jobbar nära varandra i vardagen och har en familjär stämning där alla hjälper varandra. På kliniken är det högt i tak, mycket skratt och en omtanke som gör att både patienter och kollegor känner sig trygga.Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
Avidental är en modern och familjär tandläkarklinik. Här arbetar vi i en trivsam miljö med fokus på gott samarbete, omtanke och hög kvalitet i vården. Vi utför allmäntandvård med särskilt intresse för implantat, protetik och kirurgi, i samarbete med skickliga specialister. Vårt mål är att ge varje patient en trygg och positiv upplevelse hos oss.Dina arbetsuppgifter
Allmäntandvård
Protetik och kirurgi
Implantatbehandlingar
Estetisk tandvård
Tandreglering med Invisalign
Delta i klinikens utvecklingKvalifikationer
Är legitimerad tandläkare
Har minst 2 års erfarenhet som tandläkare
Är noggrann, flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift
Anställningsform och omfattning
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Heltid eller deltid
Startdatum enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett stöttande team med stor passion för yrket
En modern klinik med den senaste utrustningen
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din Ansökan!
Sista ansökningsdagen är den 28 februari 2026.
Vi uppskattar om din ansökan innehåller både ett personligt brev och en meritförteckning (CV).
