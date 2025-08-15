Tandläkare sökes i Degeberga, Kristianstads kommun

Rashid, Shabnam / Tandläkarjobb / Katrineholm
2025-08-15


Tandläkare sökes till etablerad tandvårdsklinik i Degeberga, Kristianstads kommun

Efter 13 år av framgång står vår tandvårdsklinik inför en ny och spännande era. Vi moderniserar och utvecklar verksamheten och bygger upp ett nytt starkt team. Nu söker vi en engagerad tandläkare som vill vara med och forma klinikens framtid.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
Utföra allmäntandvård på patienter i alla åldrar
Bidra med idéer och förbättringar i verksamheten
Arbeta tillsammans med teamet för att ge högkvalitativ vård

Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Minst 5 års erfarenhet inom allmäntandvård
Flytande svenska i tal och skrift (C1-nivå)
Erfarenhet av Opus och Försäkringskassans debiteringssystem
Noggrann, ansvarstagande och van vid teamarbete
Empatisk, flexibel och positiv inställning
Meriterande med kunskap i flera språk

Anställningsform

Heltid eller fakturering för egen företagare

Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön: 50 000-55 000 SEK/månad
Möjlighet till boende för dig som flyttar till området
Arbetsplats med högt i tak, stark teamkänsla och fokus på utveckling
Frihet att bidra med egna idéer och påverka verksamheten

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post , och mejla för mer information.

Kontaktperson för detta jobb
Oksana V.
E-postadress: tandklinik.info@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Vi tar emot ansökningar endast via e-post. Skicka din ansökan till: tandklinik.info@gmail.com
E-post: Tandklinik.info@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Tandläkare - Degeberga".".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rashid, Shabnam

Arbetsplats
Oryakhel Shabnam

Kontakt
Rekryterare
Shabnam Rashid
Tandklinik.info@gmail.com
076 061 72 50

Jobbnummer
9459461

