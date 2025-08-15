Tandläkare sökes i Degeberga, Kristianstads kommun
Rashid, Shabnam / Tandläkarjobb / Katrineholm Visa alla tandläkarjobb i Katrineholm
2025-08-15
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rashid, Shabnam i Katrineholm
Tandläkare sökes till etablerad tandvårdsklinik i Degeberga, Kristianstads kommun
Efter 13 år av framgång står vår tandvårdsklinik inför en ny och spännande era. Vi moderniserar och utvecklar verksamheten och bygger upp ett nytt starkt team. Nu söker vi en engagerad tandläkare som vill vara med och forma klinikens framtid.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Utföra allmäntandvård på patienter i alla åldrar
Bidra med idéer och förbättringar i verksamheten
Arbeta tillsammans med teamet för att ge högkvalitativ vårdKvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Minst 5 års erfarenhet inom allmäntandvård
Flytande svenska i tal och skrift (C1-nivå)
Erfarenhet av Opus och Försäkringskassans debiteringssystem
Noggrann, ansvarstagande och van vid teamarbete
Empatisk, flexibel och positiv inställning
Meriterande med kunskap i flera språk
Anställningsform
Heltid eller fakturering för egen företagare
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön: 50 000-55 000 SEK/månad
Möjlighet till boende för dig som flyttar till området
Arbetsplats med högt i tak, stark teamkänsla och fokus på utveckling
Frihet att bidra med egna idéer och påverka verksamhetenSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post , och mejla för mer information.Kontaktperson för detta jobb
Oksana V.
E-postadress: tandklinik.info@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Vi tar emot ansökningar endast via e-post. Skicka din ansökan till: tandklinik.info@gmail.com
E-post: Tandklinik.info@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Tandläkare - Degeberga".". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rashid, Shabnam Arbetsplats
Oryakhel Shabnam Kontakt
Rekryterare
Shabnam Rashid Tandklinik.info@gmail.com 076 061 72 50 Jobbnummer
9459461