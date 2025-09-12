Tandläkare sökes i Degeberga Kristianstad kommun

Dental Human Holding AB / Tandläkarjobb / Hörby
2025-09-12


Tandläkare sökes till etablerad tandvårdsklinik i Degeberga, Kristianstads kommun

Efter 13 år av framgång står vår tandvårdsklinik inför en ny och spännande era. Vi moderniserar och utvecklar verksamheten och bygger upp ett nytt starkt team. Nu söker vi en engagerad tandläkare som vill vara med och forma klinikens framtid

2025-09-12

Dina arbetsuppgifter
Utföra allmäntandvård på patienter i alla åldrar
Bidra med idéer och förbättringar i verksamheten
Arbeta tillsammans med teamet för att ge högkvalitativ vård

Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Minst 5 års erfarenhet inom allmäntandvård
Flytande svenska i tal och skrift (C1-nivå)
Erfarenhet av Opus och Försäkringskassans debiteringssystem
Noggrann, ansvarstagande och van vid teamarbete
Empatisk, flexibel och positiv inställning
Meriterande med kunskap i flera språk

Anställningsform
Heltid/deltid eller fakturering för egen företagare
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön: 50 000-55 000 SEK/månad
Friskvård 2000SEK/år
Möjlighet till boende för dig som flyttar till området
Arbetsplats med högt i tak, stark teamkänsla och fokus på utveckling
Frihet att bidra med egna idéer och påverka verksamheten

Arbetsplatsen ligger i Degeberga, Kristianstad kommun
Arbetsgivaren
Oksana Voronina

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: tandklinik.info@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dental Human Holding AB (org.nr 559451-4431)

Kontakt
Ägare
Oksana Voronina
tandklinik.info@gmail.com
0709740325

Jobbnummer
9506957

