Tandläkare sökes i Degeberga Kristianstad kommun
2025-09-12
Tandläkare sökes till etablerad tandvårdsklinik i Degeberga, Kristianstads kommun
Efter 13 år av framgång står vår tandvårdsklinik inför en ny och spännande era. Vi moderniserar och utvecklar verksamheten och bygger upp ett nytt starkt team. Nu söker vi en engagerad tandläkare som vill vara med och forma klinikens framtidPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Utföra allmäntandvård på patienter i alla åldrar
Bidra med idéer och förbättringar i verksamheten
Arbeta tillsammans med teamet för att ge högkvalitativ vårdKvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Minst 5 års erfarenhet inom allmäntandvård
Flytande svenska i tal och skrift (C1-nivå)
Erfarenhet av Opus och Försäkringskassans debiteringssystem
Noggrann, ansvarstagande och van vid teamarbete
Empatisk, flexibel och positiv inställning
Meriterande med kunskap i flera språk
Anställningsform
Heltid/deltid eller fakturering för egen företagare
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön: 50 000-55 000 SEK/månad
Friskvård 2000SEK/år
Möjlighet till boende för dig som flyttar till området
Arbetsplats med högt i tak, stark teamkänsla och fokus på utveckling
Frihet att bidra med egna idéer och påverka verksamhetenSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post , och mejla för mer information.Kontaktperson för detta jobb
Oksana V.
E-postadress: tandklinik.info@gmail.com
Arbetsplatsen ligger i Degeberga, Kristianstad kommun
Arbetsgivaren
Oksana Voronina Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: tandklinik.info@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dental Human Holding AB
(org.nr 559451-4431) Kontakt
Ägare
Oksana Voronina tandklinik.info@gmail.com 0709740325 Jobbnummer
9506957