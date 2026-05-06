Tandläkare sökes - var med och skapa leenden på vår klinik i Arboga
2026-05-06
Är du en tandläkare som brinner för att hjälpa människor och leverera tandvård av hög kvalitet? Vill du arbeta i en positiv och professionell miljö där utveckling, samarbete och patientfokus står i centrum?
Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi söker en engagerad tandläkare som älskar sitt yrke, är nyfiken och vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att påverka, bidra med dina kunskaper och vara en del av ett team där vi stöttar varandra.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett erfaret team där vi tillsammans arbetar för att ge våra patienter den bästa möjliga tandvården.
Du får bland annat:
Arbeta tillsammans med erfarna kollegor, inklusive parodontolog och käkkirurg
Tillgång till modern teknik och utrustning
Möjlighet till kompetensutveckling genom vår egen utbildningsplattform Oris Academy
Flexibilitet i arbetstider för en hållbar arbetsmiljö
En arbetsplats där teamkänsla och samarbete är centralt
Vi är även öppna för att bygga upp ett nytt team tillsammans med dig - till exempel om du vill arbeta med en tandsköterska du redan samarbetar väl med.
Heltid
Schema och lön enligt överenskommelse
Provanställning tillämpasDina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för allmäntandläkare.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Självständig i standardbehandlingar
Meriterande
Mer än 3 års erfarenhet som tandläkareSå ansöker du
Oris Dental välkomnar mångfald och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, vänta därför inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Oris Dental
Allt började 2016, när sex framstående kliniker i Norge gick samman med en gemensam vision: att skapa en stark professionell gemenskap där alla får möjlighet att växa.
Idag är vi en av Nordens ledande tandvårdskedjor med över 130 kliniker i tre länder och 1800 medarbetare som tillsammans formar framtidens tandvård.
Vi brinner för att skapa trygga patientupplevelser, starka team och en kultur där människor kommer först. Gemenskap, utveckling och glädje är grunden i allt vi gör - varje dag!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas oavsett roll. Vi vet att när våra medarbetare trivs, känner stolthet och inspiration, smittar det av sig - både på kollegor och patienter.
Varför Oris Dental?
Vi tror på intern karriärutveckling och kompetenslyft
Du får vara en del av en snabbväxande organisation i framkant
Du får arbeta med kompetenta och engagerade kollegor i hela Norden
Du får vara med och forma framtidens tandvård
Vår filosofi är enkel: trygga och motiverade medarbetare skapar nöjda patienter - och glada leenden smittar!
Låter det som något för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Oris Dental välkomnar mångfald och uppmanar alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Vi intervjuar löpande och ser fram emot att lära känna dig.
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
