Tandläkare sökes - Stor möjlighet till utveckling
Malmö Tandläkarcenter AB / Tandläkarjobb / Malmö Visa alla tandläkarjobb i Malmö
2026-07-23
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Enligt många Sveriges finaste klinik, med modern utrustning i nyrenoverade lokaler. Vi utför framtidens tandvård idag, med stort fokus på estetik.
Vi är en seriös högkvalitetsklinik med målet att:
Bli den bästa arbetsplatsen för tandvårdspersonal
Vara den klinik som levererar den högsta vårdkvaliteten
Ge patienter den bästa upplevelsen
Rimmar det med dina mål?
Kontakta då oss!
Vårt krav är att du:
Känner en stor passion för tandvården
Vill utvecklas
Prioriterar kvalitet över allt annat
Är ödmjuk och omtänksam
Har respekt för dina medarbetare
Idag är vi 34 medarbetare på kliniken som är på ca 600 kvm och ligger vid Triangeln i Malmö.
Kontakta oss för att få veta mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka ett mail med CV och personligt brev samt fyll i formuläret.
E-post: jobb@malmotandlakarcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Tandläkarcenter AB
(org.nr 559012-2049)
Södra Förstadsgatan 44 (visa karta
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211 43 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Tandläkarcenter Jobbnummer
10010269