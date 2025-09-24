Tandläkare/Odontologisk sakkunnig, Källstorp Trollhättan
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi söker en erfaren tandläkare som vill bli odontologisk sakkunnig och vara med i utvecklingen av vår klinik.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Kliniken ligger nära tågstationen. Antingen tar du en härlig promenad som tar ca 15 min, eller hoppar du på en lokalbuss som stannar strax utanför kliniken. Åker du bil så finns gratis parkering med platser för laddning av elbil utanför. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Källstorp, Trollhättan - Folktandvården (vgregion.se)
Hos oss har vi 7 behandlingsrum där 4 tandläkare, 1 tandhygienist 10 tandsköterskor och 1 receptionist arbetar. Detta tycker vi är en bra storlek och ger möjlighet till en god sammanhållning. Kliniken omfattas av Folktandvårdens system för zon-tillägg, vilket innebär ett klinikbundet lönetillägg.
I tjänsten ingår bland annat:
Att som odontologisk sakkunnig bistå klinikledningen.
Att vara klinikchefens rådgivare i odontologiska sakfrågor.
Att tillsammans med klinikchefen säkerställa och följa upp att vården på kliniken bedrivs i enlighet med god vård.
Att vara drivande och självständig i rollen som Odontologisk sakkunnig
Att bistå klinikchefen i arbetet med att implementera nya metoder och rutiner i vården.
Att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i behandlingsrummet.
Arbete med såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar och akut tandvård.
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandläkare med några års erfarenhet
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
