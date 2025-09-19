Tandläkare och delägare till Sagagallerians Tandvård i Umeå!
2025-09-19
Sagagallerians Tandvård i hjärtat av Umeå söker en engagerad och driven tandläkare som vill kombinera kliniskt arbete med delägarskap och verksamhetsansvar.
Här får du inte bara en nyckelroll i en fin och modern klinik - du får också möjlighet att vara med och bygga upp något nytt, tillsammans med teamet och med stor frihet att påverka verksamhetens utveckling.
Sagagallerians tandvård är en modern klinik med fyra (4) behandlingsrum, det är stora lokaler med mycket utrymme. Kliniken ligger centralt i Umeå. Som verksamhetsansvarig har du möjlighet att sätta din egen prägel tillsammans med teamet på plats.
Utöver kliniskt arbete som tandläkare kommer du ha ansvar över:
- Leda och fördela det dagliga arbetet på kliniken
- Personalansvar inklusive utvecklingssamtal, lönesamtal och kompetensutveckling
- Rekrytering vid behov
Kvalifikationer
- Legitimerad tandläkare med 3-5 års yrkeserfarenhet
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du redo att axla ledarskapsrollen, med eller utan tidigare erfarenhet, och drivs av att skapa kvalitativ tandvård. Du värdesätter klinikens samt personalens utveckling och är engagerad i patienternas välmående.
Som delägare och verksamhetschef:
Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget. Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter.
Du kommer att ansvara för den dagliga driften för mottagningen. Till din hjälp finns inom Praktikertjänst ett nätverk av specialister inom olika områden, så som säkerhet, juridik, HR, fastighet, administration, finans, IT- och telefoni, kvalitet, kommunikation, inköp, pension och miljö. Som en del av rollen är du ansvarig för verksamhetens resultat vilket innebär att du gör en budget och ansvarar för det ekonomiska resultatet.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
