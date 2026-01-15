Tandläkare med några års erfarenhet till omtyckt klinik i Liljeholmen!
Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
Vi söker nu en efter vår nya kollega, du är en tandläkare som har arbetat några år och vill nu hitta nya utmaningar i karriären och då har du hittat rätt :-D På den här kliniken finns det fem behandlingsrum men vi kommer att bygga ut kliniken under året så att den blir nästan dubbelt så stor. Här arbetar idag, förutom jag själv, Hulya Sinemli, klinikchef, tre tandläkare, fyra tandsköterskor, två tandhygienister och en receptionist.
Är du vår framtida kollega?
Som person tror vi att du sprider positiv energi - något som ofta smittar av sig på människor du möter. Du är flexibel i ditt tankesätt och har lätt för att samarbeta när tillfället kräver. Stress är inget som biter på dig och du hanterar utmaningar på ett föredömligt sätt. Du har goda kommunikativa färdigheter och vet vikten av tydlig information. Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
På denna klinik har vi stort patient tryck och har mycket varierade behandlingar så viktigt att du är trygg i din roll som tandläkare och prestigelös. Du får gärna ha erfarenhet inom kirurgi och extra uppskattat är det om du har jobbat med Invisalign. Vi arbetar med alltifrån allmän tandvård, protetik, invisalign, blekskenor till implantat och implantat kirurgi. Den utrustningen vi har är bland annat OPG, op maskin, scanner, labbrum med fräs erkopress för blekskenor. Vi arbetar så delegerat som möjligt på ett och ibland på två rum.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde i mars
Lön efter överenskommelse.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast dock senast 5 februari. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns, med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946), http://www.distriktstandvarden.se Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9685862