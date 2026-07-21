Tandläkare med kunskap inom Ortodonti
DrSmile Sverige AB / Tandläkarjobb / Täby Visa alla tandläkarjobb i Täby
2026-07-21
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Vi på Impress är Europas ledande aktör inom osynlig tandreglering och specialister på Invisalign. Med moderna kliniker i Stockholm (Östermalm), Täby, Göteborg och Malmö erbjuder vi en unik möjlighet för dig som vill utvecklas inom ortodonti och arbeta i en innovativ och snabbväxande organisation.
Nu söker vi tandläkare med erfarenhet inom ortodonti som vill ta nästa steg i sin karriär och arbeta mer fokuserat med tandreglering och digitala behandlingar.
Om rollen
Hos oss kommer du att arbeta med moderna ortodontiska behandlingar, där Invisalign står i centrum. Du blir en viktig del av patientens resa och arbetar i nära samarbete med erfarna kollegor och specialister inom ortodonti.
Rollen passar dig som vill kombinera kliniskt arbete med utveckling inom ett av tandvårdens snabbast växande områden.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Konsultation och bedömning av ortodontiska patienter
Planering och genomförande av Invisalign-behandlingar
Arbete med IPR, attachments och uppföljningar
Dokumentation och behandlingsplanering i digitala system
Samarbete med tandsköterskor och kliniska team
Successiv utveckling inom mer avancerad ortodonti
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom ortodonti och Invisalign
Modern, digital och innovativ arbetsmiljö
Toppmoderna kliniker i flera svenska städer
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Ett engagerat och internationellt team
Goda villkor och karriärmöjligheter inom organisationen
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare
Har erfarenhet eller intresse inom ortodonti
Vill utvecklas inom Invisalign och tandreglering
Är noggrann, kommunikativ och patientfokuserad
Trivs i en snabb och utvecklingsdriven miljöPubliceringsdatum2026-07-21Om företaget
Impress är en internationell och snabbväxande tandvårdskedja som specialiserar sig på osynlig tandreglering. Vi kombinerar digital teknik med klinisk expertis för att skapa moderna behandlingsupplevelser och bästa möjliga resultat för våra patienter.
👉 Vill du ta nästa steg inom ortodonti och utvecklas tillsammans med oss?
Ansök idag och bli en del av Impress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050984-2108954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DrSmile Sverige AB
(org.nr 559314-8454), https://impress.teamtailor.com
Nybrogatan 16 (visa karta
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114 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Impress Jobbnummer
10007960