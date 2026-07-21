Tandläkare med kunskap inom Ortodonti

DrSmile Sverige AB / Tandläkarjobb / Täby
2026-07-21


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Vi på Impress är Europas ledande aktör inom osynlig tandreglering och specialister på Invisalign. Med moderna kliniker i Stockholm (Östermalm), Täby, Göteborg och Malmö erbjuder vi en unik möjlighet för dig som vill utvecklas inom ortodonti och arbeta i en innovativ och snabbväxande organisation.

Nu söker vi tandläkare med erfarenhet inom ortodonti som vill ta nästa steg i sin karriär och arbeta mer fokuserat med tandreglering och digitala behandlingar.

Om rollen
Hos oss kommer du att arbeta med moderna ortodontiska behandlingar, där Invisalign står i centrum. Du blir en viktig del av patientens resa och arbetar i nära samarbete med erfarna kollegor och specialister inom ortodonti.

Rollen passar dig som vill kombinera kliniskt arbete med utveckling inom ett av tandvårdens snabbast växande områden.

Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Konsultation och bedömning av ortodontiska patienter

Planering och genomförande av Invisalign-behandlingar

Arbete med IPR, attachments och uppföljningar

Dokumentation och behandlingsplanering i digitala system

Samarbete med tandsköterskor och kliniska team

Successiv utveckling inom mer avancerad ortodonti

Vi erbjuder:

Möjlighet att utvecklas inom ortodonti och Invisalign

Modern, digital och innovativ arbetsmiljö

Toppmoderna kliniker i flera svenska städer

Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling

Ett engagerat och internationellt team

Goda villkor och karriärmöjligheter inom organisationen

Vi söker dig som:

Är legitimerad tandläkare

Har erfarenhet eller intresse inom ortodonti

Vill utvecklas inom Invisalign och tandreglering

Är noggrann, kommunikativ och patientfokuserad

Trivs i en snabb och utvecklingsdriven miljö

Publiceringsdatum
2026-07-21

Om företaget
Impress är en internationell och snabbväxande tandvårdskedja som specialiserar sig på osynlig tandreglering. Vi kombinerar digital teknik med klinisk expertis för att skapa moderna behandlingsupplevelser och bästa möjliga resultat för våra patienter.

👉 Vill du ta nästa steg inom ortodonti och utvecklas tillsammans med oss?
Ansök idag och bli en del av Impress.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050984-2108954".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DrSmile Sverige AB (org.nr 559314-8454), https://impress.teamtailor.com
Nybrogatan 16 (visa karta)
114 39  STOCKHOLM

Arbetsplats
Impress

Jobbnummer
10007960

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