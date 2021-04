Tandläkare med intresse för protetik till nyförvärvad klinik i H - Distriktstandvården Sverige AB - Tandläkarjobb i Huddinge

Distriktstandvården Sverige AB / Tandläkarjobb / Huddinge2021-04-15På jakt efter något nytt och nyfiken på Distriktstandvården som arbetsgivare? Välkommen till vår nyförvärvade klinik i Huddinge som vi öppnar i mitten på maj! Vi söker dig som är allmäntandläkare med erfarenhet och intresse för protetik. Tjänsten kan anpassas efter dina önskemål och vi är öppna för antingen en heltids- eller deltidsanställning. Välkommen med din ansökan!Är du vår framtida kollega?I din yrkesroll tror vi att du kommer tillföra mycket kunskap på arbetsplatsen. Du delar gärna med dig av dina erfarenheter och tenderar att både motivera och inspirera dina kollegor. I din yrkesroll eftersträvar du att professionellt behandla patienter oavsett besvär, samtidigt som du uppfattas som jordnära, ödmjuk och empatisk. Du har en naturlig fallenhet för att ta ansvar och arbetar med ambitionen att prestera goda resultat, i både små och stora uppgifter.Som person tror vi att du sprider positiv energi - något som ofta smittar av sig på människor du möter. Du är flexibel i ditt tankesätt och har lätt för att samarbeta när tillfället kräver. Stress är inget som biter på dig och du hanterar utmaningar på ett föredömligt sätt. Du har goda kommunikativa färdigheter och vet vikten av tydlig information.Vid anställning lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.PS om du arbetar i team med en tandsköterska som du tycker mycket om så är ni båda varmt välkomna att skicka in en ansökan. Vi har en separat annons för tandsköterska till Huddinge. Meddela oss i ansökan om önskemålet att fortsätta arbeta tillsammans i team.2021-04-15Tjänsten innefattar sedvanliga arbetsuppgifter. Vi söker dig som har intresse för, och erfarenhet av, protetik. Patientklientelet är varierat vilket innebär att du utför både enklare och mer avancerade behandlingar. Du kommer till en dynamisk verksamhet som ger dig möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och alltid arbeta på toppen av din kompetens. Som tandläkare samarbetar du tätt med våra specialister på Gärdet i Stockholm.AnställningsvillkorHeltid eller deltid beroende på vad som passar båda parter.Tillträde efter överenskommelse.Lön efter överenskommelse.Vad vi erbjuderDu får en trygg anställning med goda arbets- och lönevillkor samt goda villkor för både föräldraledighet och tjänstledighet. Hos oss får du också en av marknadens bästa pensionsavsättningar. Du får en individuell lönesättning och utbildningsplan. Det finns också goda möjligheter att klättra inom företaget. Förutom detta får du friskvårdsbidrag, massagebidrag, årlig bonus och inbjudan till många fester och konferenser.Om DistriktstandvårdenDistriktstandvården är en privat tandvårdsaktör med 30 kliniker i Stockholm och Uppsala samt en på Åland. Med 215 000 patientbesök om året och över 400 medarbetare har vi inflytelserik roll på tandvårdsmarknaden. Här erbjuds barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Inom verksamheten finns även en mobil enhet, en specialistklinik samt narkosverksamhet. Distriktstandvården startade 2010 och är idag Stockholms snabbast växande tandvårdskedja.Tjänsten är förlagd på vår nyförvärvade klinik mitt i Huddinge centrum. Kliniken är nyrenoverad och inrymmer sju behandlingsrum. Din nya arbetsplats ligger ett stenkast från pendeltågsstationen, bussterminalen och parkeringsplats.Skicka in din ansökan!Välkommen med din ansökan senast 16 maj 2021. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-16Distriktstandvården Sverige ABForelltorget 214147 HUDDINGE5693802