Tandläkare med intresse för protetik och kirurgi till Borlänge
2026-02-27
Är du fascinerad av protetik och kirurgi? Vill du utvecklas som tandläkare inom dessa områden?
Gylle Tandvård har varit en del av Dentalum under en tid och är idag en etablerad och viktig del av vår växande tandvårdsgrupp. Tillsammans med Ludvikatandläkarna och Swedish Dental erbjuder vi en stark plattform för dig som vill utvecklas inom avancerad tandvård.
Swedish Dental är kända för att vara en innovativ klinik i framkant när det gäller teknik och behandlingsmetoder inom implantatbehandlingar. Genom samarbetet inom Dentalum får du tillgång till mentorskap, kompetensutbyte och en tydlig utvecklingsväg inom protetik och kirurgi.
Det här är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din karriär - med rätt stöd och rätt miljö.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig med några års relevant erfarenhet som tandläkare, med en inneboende nyfikenhet, ödmjukhet och passion för ditt yrke - och som vill fortsätta utvecklas både personligt och professionellt.
Klinikchefen på Swedish Dental erbjuder mentorskap som en del av din utvecklingsresa.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Utföra regelbundna kontroller och diagnostik * Ta hand om våra patienter och erbjuda individuellt anpassade behandlingslösningar * Arbeta med kvalitativ tandvård inom protetik och kirurgi * Samarbeta nära övrig personal för att skapa bästa möjliga vårdresultat
För att säkerställa högsta kvalitet ser vi till att kontinuerligt vidareutbilda oss och hålla oss uppdaterade kring det senaste inom tandvård och munhälsa.Kvalifikationer
• Svensk tandläkarlegitimation * Minst 3 års arbetslivserfarenhet * Mycket goda kunskaper i svenska och engelska * Erfarenhet inom protetik och kirurgi är meriterande
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är strukturerad, målorienterad och ansvarstagande. Du har en professionell framtoning, god kommunikativ förmåga och bygger långsiktiga relationer med dina patienter.
Du drivs av att utvecklas - och av att leverera tandvård av hög kvalitet.
OM KLINIKEN
Gylle Tandvård är belägen i Borlänge och delar fastighet med en vårdcentral.
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med nyrenoverade behandlingsrum och avancerad utrustning, inklusive OPG och CBCT.
Här arbetar ett engagerat team med hög kompetens och en stark vilja att fortsätta utvecklas tillsammans.
Läs mer om kliniken här: https://gylletandvard.se/
ANSTÄLLNING
Plats: Borlänge Anställningsform: Heltid eller enligt överenskommelse Lön: Fast månadslön och/eller provision Start: Enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Vi utvärderar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig.
OM DENTALUM
Dentalum är en av Sveriges mest expansiva tandvårdsgrupper med cirka 400 medarbetare, 30 kliniker och ett eget tandtekniskt labb.
Vi befinner oss i nästa fas - Dentalum 2.0 - med tydligt fokus på kvalitet, kultur, utveckling och långsiktig tillväxt.
Hos oss kombineras den lokala klinikens engagemang och närhet med styrkan i ett större nätverk av kollegor och specialister.
Vi tror på omsorg, ansvar och engagemang - och på att skapa en hållbar tandvård där både patienter och medarbetare trivs och utvecklas.
Läs mer på www.dentalum.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308000-1866934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Gyllehemsvägen 10 (visa karta
)
784 60 BORLÄNGE Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9769128