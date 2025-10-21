Tandläkare med intresse för hemtandvård
Hemtandvård, Nyköping ev flera orter
Vi är ett gäng som tillsammans driver och utvecklar hemtandvården i Sörmland. Ett härligt gäng som trivs tillsammans och har mycket arbetsglädje - kommer du till oss så får du 16 nya kollegor! Det finns också möjlighet att arbeta del av tid på någon av våra allmäntandvårdskliniker. Hos oss är det mycket viktigt att både kunder och medarbetare trivs.
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med hemtandvårdens hela behandlingspanorama och det innebär att du tillsammans med en tandsköterska besöker patienten på boende eller i hemmet med en mobil utrustning och utför all sedvanlig odontologisk behandling inom nödvändig tandvård. Alla resor för hemtandvården sker på arbetstid i vår företagsbil och du kommer att utgå från Nyköping eller ev Eskilstuna beroende på vad som är mest lämpligt för dig och oss.
Vi söker dig som:
• är trygg i din roll som tandläkare och som tycker att det är stimulerande med ett varierande arbete
• har ett förebyggande-, hälsofrämjande- och kvalitetsmedvetet arbetssätt
• arbetar strukturerat, flexibelt och med en hög servicegrad
• har mycket god samarbetsförmåga och har en god kommunikationsförmåga
• har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
• vill dela med dig av kunskap, gärna genom att handleda nya kollegor
• vill bidra och delta i vårt arbete att utveckla och driva vår hemtandvård framåt
• har yrkeserfarenhet.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig:
• en trygg anställning i ett välmående företag som satsar på medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. Hos oss ska alla trivas!
• goda förutsättningar för att utvecklas i jobbet
• introduktion och handledning anpassat efter dina önskemål och behov
• friskvårspeng på 5 000 kr/år
• ett förmånligt kollektivavtal (ex fler semesterdagar efter 40 år) och kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
• en av marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• en aktiv fritidsförening
• förmånsportal med många fina förmåner
• vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkelt att omsätta hos oss.
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
