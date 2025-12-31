Tandläkare Folktandvården SU/Mölndal
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Om jobbet
Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar.
Du får därför användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla. Du samarbetar gärna i teamtandvård med tandsköterskor och tandhygienister.
Vi söker nu en tandläkare som vill vara med och utvecklas tillsammans oss. Publiceringsdatum2025-12-31Om företaget
Folktandvården SU Mölndal är en allmäntandvårdsklinik på Mölndals sjukhus som är samlokaliserad med specialistklinikerna i Mölndal. Reception och steril, som tillhör kliniken, delas med specialistklinikerna. På kliniken är vi 22 medarbetare.
Vi har fyra behandlingsrum samt ett på Berzelius äldreboende.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete. Tillsammans driver vi kliniken framåt.
Närheten till buss- och spårvagnshållplats gör att du snabbt kommer in till centrala Göteborg. Våra öppettider är 07.00-19.00 måndag till torsdag och fredag 07.00-17.00.
Folktandvården SU/Mölndal - Folktandvården
Om dig
Du är legitimerad tandläkare, har god odontologisk kompetens och intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Vi berättar gärna mer om vår arbetsgång när vi pratas vid.
Om du har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
