Tandläkare Folktandvården Blekinge, Karlskrona
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Folktandvården Karlskrona är centralt beläget på Trossö.
Här sprudlar näringslivet med restauranger, butiker och gallerior. Centrala Karlskrona erbjuder även fina parker och grönområden med kreativa lekplatser för barn. Djur och natur ligger runt hörnet med stora möjligheter till bad, vildmark och sjöliv. Med egen båtförbindelse till Polen samt flygplats endast 20 minuter från centrum och dessutom direkttåg till Köpenhamn är det även lätt att tillfredsställa eventuell reslust!
Om jobbet
På Folktandvården Karlskrona ser vi det som centralt att sätta patienten i fokus. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och vill erbjuda tandvård med god kvalitet och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt.
Vi erbjuder Dig:
• Handledning om du är nyutexaminerad
• Ett variationsrikt behandlingspanorama
• Närhet till specialist både på klinik samt auskultation och support
• Introduktionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Skobidrag
Som nyanställd deltar du i Folktandvårdens introduktionsprogram som sträcker sig över ett år. Genom introduktionen får du en god inblick i hela verksamheten och träffar andra nyanställda runt om i organisationen.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om dig
Vår annons riktar sig både till tandläkare med erfarenhet och nyutexaminerade tandläkare.
Vi söker dig som är tandläkare och har en godkänd svensk legitimation samt har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, minst C1 är ett krav.
Vi tycker det är viktigt att du är engagerad, har god samarbetsförmåga och en positiv grundinställning och att flexibla arbetssätt inte är främmande för dig. Du kan ta eget ansvar och egna initiativ, har en vilja att utvecklas inom din profession och i arbetslaget. Framtidens Folktandvård är i förändring och vi arbetar med att utveckla kliniken mot framtidens behov av tandvård och vi söker dig som vill vara en del av detta tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Provanställning kan vid behov förekomma.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen med din ansökan redan i dag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
