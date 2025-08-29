Tandläkare Folktandvården Blekinge, Jämjö
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Du kommer till en klinik nybyggd 2016 omfattar sju behandlingsrum.
I samma byggnad finner man även apotek och Jämjö vårdcentral. Det är fri parkering vid kliniken.
På kliniken arbetar fjorton medarbetare varav tre tandläkare, tre tandhygienister och sex tandsköterskor. Vi har bred kunskap och erfarenhet av allmäntandvård sedan många år. Möjligheter ges till att nischa sig inom det område man är speciellt intresserad av. Våra tandläkare arbetar inom allmäntandvård, bettfys, kirurgi samt lustgas. Erfarna tandhygienister hjälper oss med parodvård och våra tandsköterskor är erfarna vad gäller assistans, profylax och administration. Merparten av personalen har arbetat länge på kliniken men även nya medarbetare har tillkommit.
Vår klinik är placerad mitt i Jämjö, strax utanför världsarvsstaden Karlskrona. Runt hörnet finns naturreservat och grönområden med stora möjligheter till bad och sjöliv. Det finns mycket goda bussförbindelser med snabbuss samt en färdigutbyggd E22 som gör det snabbt att pendla från Karlskrona. Många av våra patienter har gått länge på kliniken och runt Jämjö finns växande bostadsområden. Kliniken omfattar drygt 5000 patienter varav ca 2000 barn. I upptagningsområdet är tandhälsan till största delen god till mycket god.
Om jobbet
Vi söker nu en tandläkare till vår klinik. Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Du erbjuds ett stimulerande arbete i en verksamhet med stora möjligheter till vidareutveckling. Är du nyutexaminerad finns det möjlighet till handledning på kliniken.
Om dig
Vi söker dig med svensk tandläkarlegitimation och goda kunskaper i svenska motsvarande minst godkänd C1-nivå. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, utpräglad känsla för service och att du är flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
- Variationsrikt behandlingspanorama
- Förmånlig veckoarbetstid
- Introduktionsprogram
- Goda utvecklingsmöjligheter
- Individuella kompetensutvecklingsmedel
- Friskvårdsbidrag
- Bidrag till arbetsskor
- Handledning
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan i dag!
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
