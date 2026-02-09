Tandläkare Folktandvården Bergmästaren
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Folktandvården Region Dalarna erbjuder moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Folktandvården Region Dalarna har 18 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, sjukhustandvård, Folkhälsofunktionen och egen tandteknisk verksamhet. Nu ska vi utöka verksamheten och söker till vår klinik Bergmästaren i Falun tandläkare med engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig.
Kliniken ligger centralt i Falun med mycket goda kommunikations möjligheter, direkt utanför finns knutpunkten för bussar och resecentrum för tåg når du på två minuters promenad. Hela stadskärnan med dess utbud av affärer och restauranger samt fina Falu ån som flyter genom staden finns tillgängligt precis utanför kliniken.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom allmäntandläkarens kompetensområde, med patienter i alla åldersgrupper med alla typer av behandlingar. Vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter, ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och god kompetensutveckling.
För oss är det mycket viktigt att samarbeta och trivas tillsammans. Vi har ett bra och nära samarbete med länets specialisttandläkare.
Vi har digital röntgen samt avtrycksscanner och använder datasystemet T4 för tidbokning, ekonomi och journalföring.
Alla nyanställda deltar i vårt introduktionsprogram.
Svensk tandläkarlegitimation eller går 10:e terminen på Tandläkarhögskolan
Du använder svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av datasystemet T4 Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
