Tandläkare eller konsulttandläkare mobil tandvård
Delectus Dental AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-02-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delectus Dental AB i Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vårat gäng som tillsammans driver och utvecklar hemtandvård i Storstockholm (Region Stockholm) söker ytterligare en kollega. Ett härligt gäng som trivs tillsammans och har mycket arbetsglädje! Det finns också möjlighet att arbeta del av tid på någon av våra allmäntandvårdskliniker, i Stockholm. Hos oss är det mycket viktigt att både patienter och medarbetare trivs.
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med hemtandvårdens hela behandlingspanorama och det innebär att du tillsammans med en tandsköterska besöker patienten på boende eller i hemmet med en mobil utrustning och utför all sedvanlig odontologisk behandling inom nödvändig tandvård. Alla resor för hemtandvården sker på arbetstid i vår företagsbil och du kommer att utgå från södra Stockholm. Vid behov av behandling på mottagning kan du remittera till kollegor alternativt till dig själv på någon av våra kliniker.
Vi söker dig som:
• är trygg i din roll som tandläkare och som tycker att det är stimulerande med ett varierande arbete.
• har ett förebyggande-, hälsofrämjande- och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
• arbetar strukturerat, flexibelt och med en hög servicegrad.
• har mycket god samarbetsförmåga och har en god kommunikationsförmåga.
• har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.
• vill dela med dig av kunskap, gärna genom att handleda nya kollegor.
• vill bidra och delta i vårt arbete att utveckla och driva vår hemtandvård framåt.
• har yrkeserfarenhet.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig:
• en trygg anställning i ett välmående företag som satsar på medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. Hos oss ska alla trivas!
• goda förutsättningar för att utvecklas i jobbet.
• introduktion och handledning anpassat efter dina önskemål och behov.
• vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta hos oss.
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare.
Körkort är ett plus.
Tjänsten är på hel- eller deltid enligt överenskommelse och tillträde sker enligt överenskommelse. Möjlighet att kombinera med tjänst på klinik finns.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: hanna.milo@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delectus Dental AB
(org.nr 559026-0864)
114 21 STOCKHOLM Arbetsplats
AMA dental Jobbnummer
9715850