Tandhygienister till folktandvården Säffle
2026-02-24
Vill du arbeta i en modern och välkomnande klinik med fokus på både utveckling och arbetsglädje? Hos Folktandvården Säffle blir du en del av ett engagerat team med patienten i centrum.
Din arbetsplats
Folktandvården Säffle är Värmlands sydligaste klinik, belägen på den västra sidan av Vänern. Vi är ett glatt gäng på 20 personer som nu söker nya arbetskamrater. Vi lägger stor vikt på bra arbetsmiljö och vi gillar utveckling och förbättringsarbete. I Säffle kommun bor omkring 15 000 personer och cirka 8600 av dem, är patienter hos oss. Vår klinik, som är belägen i lokaler högst upp på Säffle sjukhus är fräsch och modern.
Vi är här för våra patienter och vill ge dem en så god tandvård som vi bara kan. Detta förutsätter att man har möjlighet att delta på kurser och vara del i olika nätverk. Utveckling är ständigt närvarande och det gör Folktandvården Säffle till en spännande arbetsplats, där vi sätter patient och arbetsmiljö i fokus! Välkommen att bli en del av vårt fantastiska gäng.
Dina arbetsuppgifter blir alla förekommande uppgifter inom tandhygienistens yrkesprofession. Detta innebär att du som tandhygienist behandlar egna patienter inom barn och vuxen-tandvård med undersökningar, sjukdomsbehandlande åtgärder samt förebyggande tandvård. Du kommer arbeta i team med tandläkare och tandsköterska. I teamtandvård ingår till exempel samundersökningar, avtryck, fyllningsterapi mm. Det finns också goda möjligheter till utveckling och utökade arbetsuppgifter. Vi samarbetar med kommunens skolor och äldrevård genom extern verksamhet med till exempel utbildningar och uppsökande verksamhet.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad tandhygienist eller klar och godkänd med din utbildning i sommar. Vi ser att du är en person som tar ansvar för dina uppgifter och själv kan strukturera ditt arbete för att slutföra processer. Du samarbetar väl, trivs i team och hanterar gruppuppgifter på ett noggrant och utförligt sätt. Arbetet kräver att du är lyhörd och kommunicerar bra med både kollegor och patienter. Du är också lugn, lösningsorienterad och tillmötesgående samt har ett intresse av att hjälpa andra.
Varmt välkommen med din ansökan!
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
