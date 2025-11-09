Tandhygienister som vill förändra framtidens tandvård
Tandhygienist till MunHälsa360TM i Lund
Hos oss är munhälsa = totalhälsa.
Vi jobbar i team, utvecklas ständigt och förbättrar oss lite varje dag - enligt Kaizen-filosofin.
Du
Är legitimerad tandhygienist som vill arbeta förebyggande och strategiskt.
Trivs i team med tandläkare och tandsköterskor, och tar ansvar för patientflöden.
Har en god kommunikativ förmåga
Gillar variation: depuration/stödbehandling, patientutbildning, scanning, allmänna hälsokontroller, fyllningsterapier, assistering vid kirurgi - inte bara undersökning och depuration.
Bidrar med idéer och driver små, ständiga förbättringar.
Vi
Är en klinik i Lund med MunHälsa360TM - där tandvård möter medicin.
Arbetar i teamtandvård där du har mandat och påverkar patientens hälsoplan.
Har fokus på kvalitet, relationer och patienter som investerar i sin hälsa.
Erbjuder en tydlig utvecklingsväg - du kan växla roller och växa i kompetens.
Ger möjlighet till fortbildning inom mun-kropp-samband, scanning, beteendeförändring, nutrition och teamtandvård.
Du blir en del av ett engagerat team som brinner för att förbättra hälsa på riktigt.
Inte dig vi söker om:
Du vill "bara göra ditt", helst jobbar ensam eller saknar intresse för kopplingen mellan mun och kropp.
Praktisk information
Plats: Norra Fäladen 12C, Lund
Omfattning: 100%
Start: Enligt överenskommelse
