Tandhygienister sökes till Lycksele Tandklinik

Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Lycksele
2026-03-03


Information om arbetsplatsen
Om Lycksele Tandklinik:

På kliniken jobbar 22 personer i teamtandvård.

Vi har fem behandlingsrum i vackra gamla sjukstugan i Lycksele. Vi jobbar med hela tandvårdspanoramat och i hög utsträckning med modern teknik. På kliniken finns eget tandlaboratorium. Vi är ett härligt gäng med god gemenskap och mycket arbetsglädje. För mer information om kliniken se hemsidan www.lyckseletandklinik.se



Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Vi söker två engagerade tandhygienister som vill göra verklig skillnad för patienters munhälsa. Hos oss arbetar du med förebyggande tandvård i en trivsam miljö där kvalitet, omtanke och teamarbete står i fokus. Arbetsuppgifterna omfattar undersökningar, behandling av parodontala sjukdomar, professionell rengöring samt motiverande patientkommunikation. Du får arbeta självständigt med stort förtroende, samtidigt som du är en viktig del av ett kompetent och stöttande team.

Kvalifikationer
Krav:

Legitimation tandhygienist.

Språk Svenska i tal och skrift.

Meriterande:

Tidigare erfarenheter från tandvårdsyrket.

Språk Engelska i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är framåt, vill utvecklas i yrket och trivs bra i grupp och teamarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.



Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/131".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Västerbottens län, Lycksele Tandklinik

Jobbnummer
9774813

