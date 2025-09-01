Tandhygienist-Von Ahnska Tandkliniken

Monica Silva Johansson AB / Tandsköterskejobb / Borås



Vi söker en tandhygienist till vårt team!
Vill du arbeta i en modern och patientfokuserad tandvårdsmiljö där kvalitet, omtanke och utveckling står i centrum? Då är du den vi söker!




Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du arbeta självständigt med undersökningar, förebyggande tandvård och parodbehandling i ett nära samarbete med våra tandläkare och tansköterskor.

Vi söker dig som:
• Är legitimerad tandhygienist. Gärna med några års erfarenhet.
• Glad och utåtriktad och lätt för att ta egna initiativ och beslut.
• Lätt för att lära dig nya uppgifter och arbetsmetoder.
• Har ett stort engagemang för god munhälsa och förebyggande tandvård.
• Är serviceinriktad,noggrann och trivs med att möta människor.
• Gillar att arbeta både självständigt och i team.

Vi erbjuder:
• En trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler, med trevliga arbetskamrater.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Ett engagerat och välkomnande team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: monica@vonahnskatandkliniken.se


Detta är ett deltidsjobb.


Monica Silva Johansson AB (org.nr 559202-1827)
Skolgatan 5 (visa karta)
503 33  BORÅS


9485440

