Tandhygienist-Von Ahnska Tandkliniken
Monica Silva Johansson AB / Tandsköterskejobb / Borås Visa alla tandsköterskejobb i Borås
2025-09-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monica Silva Johansson AB i Borås
Vi söker en tandhygienist till vårt team!
Vill du arbeta i en modern och patientfokuserad tandvårdsmiljö där kvalitet, omtanke och utveckling står i centrum? Då är du den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du arbeta självständigt med undersökningar, förebyggande tandvård och parodbehandling i ett nära samarbete med våra tandläkare och tansköterskor.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad tandhygienist. Gärna med några års erfarenhet.
• Glad och utåtriktad och lätt för att ta egna initiativ och beslut.
• Lätt för att lära dig nya uppgifter och arbetsmetoder.
• Har ett stort engagemang för god munhälsa och förebyggande tandvård.
• Är serviceinriktad,noggrann och trivs med att möta människor.
• Gillar att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
• En trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler, med trevliga arbetskamrater.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• Ett engagerat och välkomnande team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: monica@vonahnskatandkliniken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monica Silva Johansson AB
(org.nr 559202-1827)
Skolgatan 5 (visa karta
)
503 33 BORÅS Jobbnummer
9485440