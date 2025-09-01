Tandhygienist, Utbildningskliniken, vuxen
2025-09-01
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du vara med och utbilda framtida kollegor?
Utbildningsklinikerna och specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen,
utgör Folktandvårdens universitetstandvård.
Det innebär att kliniken deltar aktivt i
grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Uppdrag och arbetsuppgifter
Vid Utbildningskliniken vuxen med ca 60 anställda, bedrivs klinisk grundutbildning av tandläkare och tandhygienister. Undervisningen sker huvudsakligen i ämnesintegrerad form och i nära samarbete med Institutionen för odontologi. Vi arbetar med undervisning av studenter i en stimulerande miljö tillsammans med specialister i olika ämnesområden. Nu söker vi en tandhygienist som kommer handleda på Tandhygienistprogrammet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Att bedriva klinisk handledning av studenter inom vuxentandvård utefter gällande utbildningsplan
Att planera, genomföra och utvärdera klinikförberedande kurser på vår Simuleringsklinik
Att ge studenter kontinuerlig återkoppling och stöd för att främja progression i lärandet
Egen patientbehandling och utvecklingsarbete
Vi är flexibla gällande tjänstgöringsgrad och ser positivt på att kombinera egen klinisk verksamhet exempelvis inom allmäntandvården med ett uppdrag hos oss. (kombitjänst)
Det är meriterande om du har erfarenhet av handledning och pedagogik.
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du som söker:
Är legitimerad och har genomgått treårig tandhygienistutbildning
Har minst två års tjänstgöring inom allmäntandvård för vuxna och är trygg i din yrkesroll
Ha ett genuint intresse för odontologi och är intresserad av pedagogik och handledning
Har en vilja att fortsätta utvecklas som tandhygienist och vara en god förebild för våra blivande kollegor
Vill ha ett mycket omväxlande och inspirerande arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som för oss betyder att du har lätt för att samarbeta, är engagerad och är ansvarsfull. Du har ett tydligt intresse för odontologi och håller dig uppdaterad. Du har ett professionellt bemötande gentemot studenter, medarbetare och patienter.
Vi erbjuder en utbildning i högskolepedagogik 7,5Hp efter en tid.
Intervjuer planeras 1 oktober
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
