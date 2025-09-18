Tandhygienist till Xdental i Norrköping
2025-09-18
Xdental är en modern och växande tandvårdsklinik centralt belägen i Norrköping. Vi strävar efter att erbjuda tandvård av hög kvalitet i en trygg, trevlig och professionell miljö både för våra patienter och vårt team. Vi är ett engagerat gäng som sätter laganda, patientbemötande och arbetsglädje i fokus.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist som vill vara en del av vårt team! Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med förebyggande tandvård, undersökningar och behandlingar, samtidigt som du har ett nära samarbete med övriga medarbetare på kliniken.
Arbetsuppgifter inkluderar
Undersökningar och diagnostik inom hygienistens kompetens
Parodontal behandling
Information och rådgivning kring munhälsa
Samarbete med tandläkare och tandsköterskor
Dokumentation i journalsystemet Muntra
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har ett genuint intresse för förebyggande tandvård
Är noggrann, självständig och serviceinriktad
Trivs med teamarbete och har ett professionellt bemötande
Har datorvana, gärna erfarenhet av Muntra
Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyexaminerade!
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med start enligt överenskommelse
En arbetsmiljö där du blir en viktig del av ett engagerat team
Möjlighet till kompetensutveckling
En modern klinik med trevliga lokaler och centralt läge
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@xdental.se
senast 24 November. Urval sker löpande, vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@xdental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare X Tandkliniker AB
(org.nr 559387-0099), https://xdental.se/
Kungsgatan 37 (visa karta
)
602 20 NORRKÖPING Kontakt
sandra toma Info@xdental.se 0761662920 Jobbnummer
9516003