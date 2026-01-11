Tandhygienist till WE Dental i Nacka - Stockholm
Om du, precis som vi på WE Dental, tror att trivsel, delaktighet och välmående leder till hög vårdkvalitet och nöjda patienter - då har du hittat rätt.Här får du arbeta på en ny, modern och växande klinik, där du får utvecklas i din takt och där varje dag känns meningsfull.
Hos oss får du
Konkurrenskraftig lön (från ca 33 000 till 46 000 kr beroende på erfarenhet)
Möjlighet till provisionsbaserad lön
Tjänstepension från dag 1
Privat vårdförsäkring, livförsäkring, olycksfalls- och premiebefrielseförsäkring
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
25 semesterdagar (30 dagar från 40 års ålder)
Flexibla arbetstider - men minst ett kvällspass/vecka till kl. 19
Fokus på vårdkvalitet, inte produktion
Fortbildning, kurser och kompetensutveckling
Nybyggda lokaler (2022) med Muntra, Trios och digital RTG
Ett prestigelöst och varmt team där alla hjälper varandra
Om rollen
Som tandhygienist hos oss arbetar du med både förebyggande och behandlande tandvård - främst patienter med parodontit. Du får forma din arbetsvardag tillsammans med erfarna kollegor och har stort utrymme att påverka och utvecklas.
Du kommer bland annat att:
Arbeta självständigt med undersökningar, stödbehandlingar och rådgivning
Utföra blekningar, scanningar och postoperativa kontroller
Assistera vid kirurgi och parodoperationer (vid intresse)
Vara en del av ett mindre, sammansvetsat team där vi hjälps åt - även med t.ex. sterilarbete och administration
Här finns en tydlig ambition att ligga i framkant - både kliniskt och kompetensmässigt. Vi följer aktuella riktlinjer och utvecklar oss kontinuerligt genom utbildningar och kurser.
Vem vi söker
Vi söker dig som värdesätter kvalitet framför kvantitet och som möter varje patient med engagemang och empati. Du är trygg i din yrkesroll, bidrar till teamkänslan och gillar att utvecklas tillsammans med andra.
Krav - (Måste uppfyllas)
Legitimerad tandhygienist i Sverige Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande - (Plus i kanten)
Minst två års erfarenhet som tandhygienist Intresse för parodontologi och kirurgisk behandling
Om arbetsgivaren / kliniken / teamet
WE Dental är en familjeägd, modern klinik i Nacka, grundad av två tandläkare med en tydlig vision: att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och stannar länge.
Här arbetar idag tre tandläkare, en tandhygienist och fyra tandsköterskor - alla med ett gemensamt mål: att leverera tandvård av högsta kvalitet med värme, respekt och glädje.
Kliniken är nybyggd (2022), fullt digitaliserad och utrustad med den senaste tekniken - från Trios-scanner till digital röntgen.Arbetsmiljön beskrivs av medarbetarna som inspirerande, trygg och prestigelös, där det alltid finns utrymme att fråga, lära och dela kunskap.
"Man vågar fråga vem som helst om vad som helst. Det är prestigelöst, varmt och roligt att gå till jobbet.""Klinikens fokus på parod, kirurgi och bettfunktion gör det både utvecklande och tryggt att jobba här."
Om anställningen
Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, 80-100 %
Start: Från 12 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid med minst 1 kväll/vecka till kl. 19
Lön: 33 000-46 000 kr + möjlighet till provision
Förmåner: Tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag
Ansök med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar WE Dental med Odonti.se
Sök snabbt och enkelt direkt i mobilen, med eller utan CV på www.odonti.se
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare på Odonti.
Detta är en direktrekrytering till WE Dental, men rekryteringsprocessen hanteras av Odonti för en rättvis och professionell upplevelse. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare nedan.Publiceringsdatum2026-01-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Rekryteringschef på Odonti jashar@odonti.se
0709 220 250
!! Direktkontakt med WE Dental undanbedes. Alla kandidater hanteras av Odonti för en rättvis och likvärdig process.
