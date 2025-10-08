Tandhygienist till Wasa Tandklinik i centrala Stockholm
Wasa Tandklinik är en prisbelönt specialistklinik i hjärtat av Stockholm, grundad 2004 av specialisttandläkare Maryam Pourmousa. Vi är särskilt inriktade på tandlossning och implantatbehandling, men erbjuder även allmän tandvård och akut tandvård för både vuxna och barn.
Vi är stolta över att 2018 ha blivit utnämnda till Årets Tandvårdsföretag av Privattandläkarna Awards. Hos oss står kvalité, modern teknologi och gott bemötande alltid i centrum. Kliniken är utrustad med bl.a. digitala scanners (CEREC, 3Shape, Dexis), laser (Fotona och Biolase), CBCT, guidad kirurgi, GBT Profylaxis Master från EMS och ett eget tandtekniskt laboratorium.
Idag är vi totalt 10 medarbetare: tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, sterilbiträde och receptionist. Vi har en glad och trygg stämning, och genom vårt utbildningskoncept Wasa Academy satsar vi på fortbildning och kompetensutveckling för hela teamet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist, och söker tjänst mellan 70-100%. Du kommer främst arbeta med vårt stora revisionsklientel, många med stabil parodontal status efter behandling, där du spelar en nyckelroll i att hjälpa patienterna bibehålla god munhälsa.
Som person är du engagerad, noggrann och har lätt för att samarbeta. Du vill utvecklas i din roll och bidra till ett gott arbetsklimat. Du behärskar svenska i tal och skrift, och erfarenhet av journalsystemet Opus är meriterande.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö med erfarna kollegor
Kontinuerlig utveckling och stöd av vår specialisttandläkare inom parodontologi
Modern och avancerad utrustning inom tandvård (inkl. GBT Profylaxis Master från EMS)
Möjlighet till fortbildning med bl.a. regelbundna föreläsningskvällar och intern kompetensdelning
Centralt läge i Stockholm med nyrenoverade lokalerSå ansöker du
Skicka din ansökan till awa@wasatandklinik.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: awa@wasatandklinik.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wasa Tandklinik AB
Tegnérgatan 8
113 58 STOCKHOLM Jobbnummer
9547701