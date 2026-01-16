Tandhygienist till Vårgårda Familjetandvård
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till en ny roll i verksamheten. Här får du möjlighet att arbeta med egna patienter och parodontal behandling i ett trivsamt och samarbetsinriktat team, på en modern klinik i centrala Vårgårda.
Arbetsgivare: Vårgårda Familjetandvård Ort: Vårdgårda Roll: Tandhygienist Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: 75-100% Tillträde: Tidigast februari 2026
Vi erbjuder
Utöver nedanstående punkter, ser vi fram emot att presentera fler möjligheter och höra närmare om dina förväntningar.
Tillsvidareanställning med provanställning
Deltid, 75-100 %
Fast lön, cirka 35-40000 kr/månad
Tjänstepension, Friskvårdsbidrag 3500 kr/år
Möjlighet till utbildningar efter överenskommelse
Trivsamma aktiviteter tillsammans med personalen
Arbete på en klinik med moderna och fräscha lokaler
Om dig och rollen
Vi söker dig som kan arbeta i team tillsammans med tandläkare, tandsköterskor och tandhygienist. Du har ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt vid undersökning och behandling av tandlossning samt drivkraft och ambition att få resultat i ditt arbete.
Tjänsten är en tandhygienistroll med sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket. Rollen är ny i verksamheten och har tillkommit då kliniken tidigare saknat tandhygienist.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Egna patienter med undersökningar och parodontal behandling
Förebyggande behandlingar
Arbete i reception i mån av tid
Arbete i steril i mån av tid
Assistera tandläkare vid behov
En vanlig arbetsdag ser ut enligt ovan beskrivning.
KvalifikationerKrav
Tandhygienistutbildning och svensk yrkeslegitimation Minst 1 års yrkeserfarenhet som tandhygienist Svenska - obehindrat i tal och skrift
Meriterande
Fördjupning inom parodontal behandling Chairside-blekning
Om arbetsgivaren
Vårgårda Familjetandvård är en klinik som byggdes för tre år sedan och har moderna, fräscha lokaler i centrala Vårgårda. Kliniken har fyra behandlingsrum och panorama.
Idag arbetar totalt fem personer i verksamheten: tandläkare, tandsköterskor samt extern specialistkompetens vid behov. Kliniken arbetar med vuxna patienter och utför det mesta inom tandvård, förutom avancerad kirurgi som remitteras.
Arbetsmiljön beskrivs som mycket trivsam, med ett gott arbetsklimat där måndagar ses som den bästa dagen på veckan. Ägaren har även ytterligare två tandvårdskliniker på andra orter, och därmed är kunskapsutbyte och gemenskap större än bara det som finns inom kliniken.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Vårgårda Familjetandvård kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får inte ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Publiceringsdatum2026-01-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Ansvarig rekryterare jashar@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti grundades 2010 av legitimerad tandvårdspersonal och är Sveriges ledande och första rikstäckande rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande. Så ansöker du
