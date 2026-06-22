Tandhygienist till våra kliniker i Göteborg
Aqua Dental AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-06-22
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Hej blivande tandhygienist-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Vi söker nu flera tandhygienister till våra kliniker i Göteborg!
Idag har vi fem kliniker i Göteborg, strategiskt belägna för att vara lättillgängliga. Klinikerna erbjuder en bredd av tandvård, både allmäntandvård, viss specialisttandvård och estetisk tandvård. Våra kliniker finns i Mölndal, Eklandagatan, Olskroken, Västra Hamngatan och Karlastaden.
Du har i denna roll möjlighet att vara med och påverka din arbetsdag samtidigt som du levererar tandvård av hög kvalitet till våra patienter och är med och bidrar till att utveckla svensk tandvård tillsammans med dina kollegor på Aqua Dental. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Du kommer i rollen att ansvara för dina patienter och tidbok tillsammans med ett gediget stöd från kollegorna på kliniken att skapa ett smidigt patientflöde med hög service från start till slut. Utöver detta finns det stora möjligheter till att få utökade ansvarsområden på kliniken samt möjligheter till vidareutveckling. Läs mer om livet som Aqua Rebel HÄR!.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Har minst 2 års erfarenhet som tandhygienist
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården och servicen
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid eller deltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 31 juli 2026. Urvalsprocessen påbörjas efter sommaren och intervjuer planeras att genomföras i augusti.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till vår verksamhetskoordinator, Jasmina Arnautovic jasmina.arnautovic@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7952040-2065069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Västra Hamngatan 5 (visa karta
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411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9973829