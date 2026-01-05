Tandhygienist till vår fina klinik i Norrtälje
2026-01-05
Till vår fina klinik i Norrtälje söker vi nu efter en erfaren tandhygienist som vill arbeta med varierat. Här jobbar två receptionister, åtta tandsköterskor, åtta tandläkare och två tandhygienister. Kliniken har 8 behandlingsrum.
Är du vår nya kollega?
Vi letar efter en flexibel och ansvarsfull tandhygienist som har stor passion för sitt yrke! Antingen har du precis avslutat dina studier men det är meriterande om du har arbetat några år.
Du representerar Distriktstandvården med omtanke och service något som tar sig uttryck i din positiva inställning och din vilja att alltid prestera goda resultat. Du har lätt för att knyta kontakter och lika lätt för att upprätthålla dem. Vidare är du duktig på att kommunicera, och du vet värdet av en god dialog där tydlighet och information är viktiga beståndsdelar.
I din yrkesroll har du stort driv, gillar att arbeta självständigt samt bidrar med goda odontologiska kunskaper i behandlingsrummen.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Varierande förebyggande och sjukdomsbehandlande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde främst med vuxen patienter. Du arbetar självständigt på rum och är samtidigt en viktig del i teamet där vi ser att du bidrar till helheten på kliniken. Vi erbjuder även regelbundna klinik- och terapimöten med möjlighet för kunskapsutbyte med erfarna kollegor.
Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse.
Lön efter överenskommelse.
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Ortstillägg
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 31 januari.
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige. Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns, med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
