Tandhygienist till vår fantastiska klinik!
Bonsai Dental AB / Tandsköterskejobb / Kristianstad
2026-02-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Visa alla jobb hos Bonsai Dental AB i Kristianstad
Bonsai Dental är i ett expansivt skede och vi söker nu efter en tandhygienist för att komplettera vår klinik och våra tjänster.
Vi sätter stor vikt vid personlighet och att du som kandidat kan passa in i det befintliga teamet. I dagsläget arbetar 2 tandläkare och 2 (snart tre) tandsköterskor på kliniken.
På Bonsai Dental strävar vi hela tiden efter optimal tandvård. Vi utför avancerad protetik, en stor del av kirurgin sköts på kliniken, inklusive implantatkirurgi samt mjukvävnadskirurgi.
Vi har förutom våra egna patienter även ett influx av remisser för endodontiska behandlingar samt protetik och viss kirurgi.
Som tandhygienist ser vi att du är trygg i din roll. Du arbetar självständigt men i gott samspel med tandläkarna. Vi ser gärna gott samspel med gemensamma terapiplaneringar.
Du uppskattar ditt arbete och tar väl hand om patienten. Du kan förmedla på ett fint sätt att det är resultatet av din behandling som är viktigast och gör inte avkall på detta.
Du tolererar en stor arbetsbelastning med depurationer, där det framöver även blir revisionsundersökningar på friska stabila patienter.
Som person är det viktigt att du har lätt till skratt. Vi är ett roligt gäng och vill fortsätta att ha det på det viset.
Vi ser fram emot din ansökan för att ansluta till ett fantastiskt gäng!
Heltid/Deltid efter ÖK. Provanställning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@bonsaidental.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonsai Dental AB
Folketshusvägen 5
)
291 67 FJÄLKINGE
