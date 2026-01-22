Tandhygienist till uppsökande verksamhet och klinik
Region Blekinge / Tandsköterskejobb / Karlshamn Visa alla tandsköterskejobb i Karlshamn
2026-01-22
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Folktandvården i Blekinge har ansvar för den uppsökande tandvården i länet vilket innebär att vi söker upp och erbjuder munhälsobedömning till sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Arbetet i den uppsökande verksamheten består av munhälsobedömningar till äldre och munvårdsutbildningar till omvårdnadspersonalen samt anhöriga. I Blekinge arbetar vi med uppsökande verksamhet i två team bestående av tandhygienister och tandsköterskor, ett team i väst och ett i öst.
Tandhygienisten ansvarar för munhälsobedömning samt munvårdsutbildning. Tandsköterskan i teamet ansvarar för det administrativa förarbetet, så som bokningar, planering, registrering samt assistans av teamets tandhygienist, men är även behjälplig vid munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal.
Utgångspunkt för arbetet är område Karlskrona i öst och område Karlshamn i väst, men våra team täcker hela Blekinge vilket innebär att ett körkort B är nödvändigt. Alla resor sker på arbetstid.
Nu vill vi rekrytera två tandhygienister till våra uppsökande team!
En tandhygienist i öst och en i väst.
Om jobbet
Tjänsten är en kombinerad tjänst vilket innebär att du har en grundtjänst som tandhygienist inom Folktandvården Blekinge. En del av din tid arbetar du på klinik med varierande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde och med patienter i alla åldersgrupper. Den andra delen arbetar du med uppsökande verksamhet, för närvarande cirka två dagar i veckan.
Nu söker vi dig som vill arbeta brett och utveckla dig i din roll som tandhygienist!
Om dig
Vi söker dig som:
• är en legitimerad tandhygienist med minst två års yrkeserfarenhet
• är en person som vill utvecklas i din yrkesroll
• är utåtriktad, positiv, har lätt för att samarbeta och knyta kontakter
• är en god kommunikatör både muntligt och skriftligt
• tar eget ansvar och eget initiativ
• innehar körkort B.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
• Introduktionsprogram
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individuella utvecklingsmedel
• Semester 25 dagar (30 dagar vid 40 år, 32 dagar vid 50 år)
• Betald semester år 1 (beroende på när på året du börjar)
• Spara semesterdagar (som mest 30 dagar)
• Semesterväxling
• Löneväxling
• Föräldrapenningtillägg
• Flyttbidrag 5 000 kr vid nyinflyttning
• Friskvårdstillägg (upp till 2 000 kronor per år)
• Gym (Karlskrona och Karlshamn)
• Företagshälsovård
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen, inkom därför med din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Cecilia Zeba, Munhälsosamordnare 0734-471543,cecilia.zeba@regionblekinge.se Jobbnummer
9699898