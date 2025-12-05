Tandhygienist till Trelleborgs Tand & Implantatklinik
2025-12-05
Tandvård handlar inte bara om tänder - det handlar om människor, precision och stolthet i hantverket. Vi står inför en spännande framtid! Under 2027 flyttar vi in i helt nya, toppmoderna lokaler i hjärtat av Trelleborg - skapade för framtidens tandvård, och söker nu dig som är legitimerad tandhygienist.
Arbetsgivare: Trelleborgs Tand & Implantatklinik Roll: Tandhygienist Anställningsform: Tillsvidareanställning Ort: Trelleborg Omfattning: 50-80% med möjlighet till ökning efter flytt till nya kliniken Tillträde: Snarast möjligt
Inga intäktskrav
Familjevänliga arbetstider
EMS maskiner och produkter för dig som tandhygienist
Vi erbjuder En trygg anställning med kollektivavtal och balans mellan arbete och fritid.
En modern klinik i tillväxt - där du kan utvecklas i takt med verksamheten.
Korta beslutsvägar, öppen dialog och samarbete på riktigt.
Ett varierat och meningsfullt arbete med fokus på både förebyggande vård och behandlingsplanering.
En arbetsmiljö som präglas av professionalism, respekt och omtanke - både för patienterna och för varandra.
Friskvårdsbidrag 3000 kr/år.
Glasögon 2000 kr/år.
Fast lön och årlig vidareutbildning.
25 timmars arbetstidsförkortning.
Om dig
Nu söker vi dig som är legitimerad tandhygienist och som vill vara med på vår resa - där utveckling, trygghet och arbetsglädje går hand i hand.
Du är legitimerad tandhygienist med hjärtat på rätt ställe - engagerad, nyfiken och med ett öga för kvalitet.
Du gillar struktur men uppskattar också flexibilitet, och du trivs i en miljö där utveckling och ansvar är självklarheter.
Oavsett om du är nyexaminerad eller erfaren - hos oss får du växa i din roll och vara med och forma framtidens tandvård.
Arbetsuppgifterna innefattar sedvanliga arbetsuppgifter för en tandhygienist.
KvalifikationerKrav
Tandhygienistlegitimation utfärdad i Sverige Obehindrat svenska i tal och skrift och bra på engelska
Meriterande Erfarenhet av journalssystemet Muntra Samarbetat med en parodontolog
Om arbetsgivaren
Hos Trelleborgs Tand & Implantatklinik bygger vi framtidens tandvård med kvalitet, omtanke och moderna arbetssätt. Vi är en allmäntandvårdsklinik med brett behandlingsutbud - från undersökningar till implantat, kirurgi och estetisk tandvård - vilket ger dig möjligheten att följa patienterna genom hela vårdresan. Via har även ett litet tandtekniskt labb på kliniken.
Här arbetar 2 tandläkare, 1 tandhygienist och 3 tandsköterskor med den senaste tekniken, smarta flöden och ett nära samarbete mellan teamet.
Läs mer om oss genom att klicka här
Din ansökan - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Trelleborgs Tand & Implantatklinik med Odonti
Sök med eller utan CV på www.odonti.se,
senast 2025-12-19.
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Trelleborgs Tand & Implantatklinik kommer att vara din arbetsgivare.
Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske. Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor och mer info om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti
KontaktJashar Samadi - Ansvarig rekryterare jashar@odonti.se
0709 220 250
Om OdontiOdonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård, grundat år 2010 av leg. tandvårdspersonal.
Gör som över 11.000 tandvårdspersonal, connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se. Vi bevakar och tipsar dig om ditt framtida drömjobb inom dentalbranschen.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://odonti.se Arbetsplats
Odonti Kontakt
Jashar Samadi hej@odonti.se +46 709 220 250
9632006