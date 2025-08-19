Tandhygienist till toppmodern klinik på Östermalm - Framtand
2025-08-19
Vill du arbeta i hjärtat av Stockholm på en klinik som kombinerar högkvalitativ tandvård, trevlig arbetsmiljö och riktigt bra kollegor? Hos oss får du både trygghet, utvecklingsmöjligheter och ett prestigelöst team som alltid har patientens bästa i fokus.
Vad du får hos oss / Vad vi erbjuder Starka förmåner: 5 % tjänstepension från dag 1, sjukförsäkring, olycksfalls- och livförsäkring
Generös ledighet: 30 semesterdagar per år
Friskvårdsbidrag: 5 000 kr/år
Utveckling: Individuell plan för kompetensutveckling och deltagande på t.ex. Riksstämman
Trygg anställning: Tillsvidare med provanställning
Läge & lokaler: Två centrala kliniker på Östermalm, fina och moderna behandlingsrum
Härlig arbetsmiljö: Ett engagerat, prestigelöst team med hög kompetens
Om rollen
Som tandhygienist hos oss arbetar du både självständigt och i nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor. En vanlig dag kan innehålla:
Stöd- och parodontal behandling
Undersökningar av barn och vuxna
Blekning
Digitala avtryckstagningar med 3Shape
Administrativa uppgifter
Eventuellt ansvar för klinikens sociala medier
Du får en välfylld tidbok och främst placering på vår klinik vid Artillerigatan.
Vem vi söker / Är det dig vi letar efter?
Du är en tandhygienist som är trygg i din yrkesroll, gillar att arbeta i team och är mån om både patientens och kollegornas bästa. Du planerar och organiserar ditt arbete väl och trivs i en miljö där kvalitet och utveckling är i fokus.
Krav - (Måste uppfyllas) Tandhygienistutbildning och svensk yrkeslegitimation Svenska obehindrat i tal och skrift, god engelska Personliga egenskaper: Samarbetsorienterad, hänsynstagande, strukturerad
Meriterande - (Plus i kanten men inget krav) Klinisk erfarenhet Erfarenhet av att assistera tandläkare Kunskap om protetiska konstruktioner och deras stödbehandling Goda IT- och digitala kunskaper
Om arbetsgivaren / kliniken / teametVi driver två moderna kliniker på Östermalm med fokus på högkvalitativ och avancerad tandvård. Här finns specialist i protetik, nischkirurgi och ett engagerat team som brinner för utveckling. Vi arbetar med en holistisk syn på tandvård och deltar i forskningsprojekt. Arbetsmiljön är varm, prestigelös och fylld av skratt - samtidigt som vi alltid strävar efter bästa behandlingsresultat.
Om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: 50-100 %
Tillträde: Hösten 2025
Arbetstider: Måndag-fredag 8.30-17.00, möjlighet att påverka tider
Lönemodell: Fast lön + provision (individuell lönesättning)
Förmåner: 5 % tjänstepension, sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
Kollektivavtal: Nej, men arbetsgivaren erbjuder villkor, förmåner, tjänstepension och försäkringar som är konkurrenskraftiga och flera delar följer branschens kollektivavtal. Dessa framgår i anställningsavtalet.
Din ansökan - med eller utan CV
I denna rekrytering samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se Välkommen med din ansökan, med eller utan CV, via odonti.se. Intervjuer sker löpande. Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare på Odonti.
Detta är en direktrekrytering - Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos Framtand.
Kontakt Jashar Samadi - Rekryteringskonsult på Odonti jashar@odonti.se
0709220250
Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes. Alla kandidater hanteras genom Odontis rekryteringsprocess för en rättvis och professionell hantering.
Om OdontiOdonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård - grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom dentalbranschen. Över 11 000 tandvårdspersonal har redan connectat med oss och många har hittat sitt drömjobb via Odonti. Skapa din profil på odonti.se och låt oss hjälpa dig till ditt nästa steg i karriären.
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas aldrig utan ditt medgivande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://odonti.se Arbetsplats
Odonti Kontakt
Jashar Samadi hej@odonti.se +46 709 220 250 Jobbnummer
9465042