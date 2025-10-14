Tandhygienist till Tandvården Klaffbron
Information om arbetsplatsen
Hej och välkommen till Tandvården Klaffbron!
Tandvården Klaffbron är en modern klinik med stort behandlingspanorama som ligger i centrala Malmö/Dockan med en härlig utsikt över hamnen.
Vi erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård och barntandvård.
På kliniken arbetar vi i team med ett patientcentrerat bemötande och du kommer därför få möjlighet att bli del i ett professionellt team där vi stöttar varandra och ser till att varje patient får det bästa omhändertagandet.
Hos oss får du möjlighet till personlig utveckling, kurser, attraktiva arbetstider och korta beslutsvägar.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som tandhygienist hos oss innebär varierande arbetsuppgifter som undersökning, parodontalbehandling, fyllningsterapi, avtryckstagning samt vid behov assistans. Vi strävar alltid efter en god arbetsmiljö och lägger mycket tid på en välplanerad, varierad tidbok. Kvalifikationer
• Legitimerad tandhygienist som vill arbeta förebyggande och strategiskt
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i främst engelska och danska är meriterande då vi har en del dansk- och engelsktalande patienter.
• Gärna erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Frenda dock inget krav som påverkar rekryteringen. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, engagerad och trivs med att vara en del av ett team där alla bidrar och tar ansvar för patientflöden!
Du har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Du har även kunskaper i andra språk, främst danska och engelska.
Du har ett professionellt bemötande och ett intresse för att ge våra patienter bästa möjliga vård och bidrar med idéer för ständiga förbättringar.
Du uppskattar att arbeta både självständigt och i team och du värdesätter att tillsammans med övriga teamet och patienter ha riktigt roligt på jobbet!
Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är ett team!
Observera att intervjuerna sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen då det är önskvärt att kandidaten kan starta i januari 2026.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
