Tandhygienist till Tandcentrum Mariestad
Odonti AB / Tandsköterskejobb / Mariestad Visa alla tandsköterskejobb i Mariestad
2026-01-11
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odonti AB i Mariestad
, Nacka
, Örebro
, Linköping
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du vara med från start och bygga upp en ny, modern klinik där trivsel, kvalitet och laganda går hand i hand?
Hos Tandcentrum Mariestad som är en del av Tandcentrum Karlstad och Kristinehamn, får du chansen att kombinera trygghet och utveckling - i en arbetsmiljö där alla hjälper varandra, där tekniken ligger i framkant och där du får vara en del av något som växer.
Hos oss får du
Fast lön
Tjänstepension från dag 1
Sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och familjepension
Friskvårdsbidrag 5 000 kr/år
25 semesterdagar per år
Interna och externa utbildningar
Modern utrustning: intraoral scanner, CBCT/OPG, digitala flöden via Muntra & Romexis
Stora möjligheter till påverkan, inflytande och utveckling i en ny klinik
En arbetsplats med hög trivsel och låg personalomsättning
Om rollen
Som tandhygienist hos oss blir du en nyckelperson i uppbyggnaden av vår nya klinik i Mariestad. Du arbetar kliniskt med både undersökningar och parodontal behandling och har en viktig roll i att skapa långsiktiga relationer till patienter.
En vanlig dag hos oss innebär:
Kliniskt patientarbete
Arbetspass med fokus på kvalitet och god kommunikation
Samarbete med tandläkare och tandsköterskor för att skapa bästa möjliga patientupplevelse
Hjälpa till på kliniken vid behov - alla bidrar till trivsel och flöde
Deltagande i digitala terapimöten och kategorimöten med kollegor från våra övriga kliniker
Här får du både rutiner och frihet - och chansen att växa i en kultur där utveckling, lärande och arbetsglädje är centrala värden.
Vem vi söker
Du är en prestigelös, trygg och strukturerad tandhygienist som brinner för tandvård av hög kvalitet. Du trivs i ett team där alla hjälper varandra och där patienten alltid står i centrum.
Krav - (Måste uppfyllas)
Legitimerad tandhygienist i Sverige Minst 2 års erfarenhet som tandhygienist Flytande svenska i tal och skrift Prestigelös och samarbetsvillig
Meriterande - (Plus i kanten)
Erfarenhet av journalsystemet Muntra Erfarenhet av parod- och periimplantitbehandlingar Vana att arbeta med intraoral scanner
Om arbetsgivaren
Tandcentrum är en växande tandvårdskedja som idag driver moderna kliniker i Karlstad och Kristinehamn, samt ett eget tandtekniskt laboratorium.Vi erbjuder allmäntandvård med fokus på hög kvalitet, modern teknik och ett starkt teamarbete, i en miljö där både patienter och personal trivs.
Den nya kliniken i Mariestad blir nästa steg i vår expansion. Här startar vi upp med ett litet men erfaret team bestående av en tandläkare, en tandhygienist och två tandsköterskor, och du får vara med från början och forma arbetssätt, rutiner och kultur.
"Vi bygger tandvårdskliniker där människor trivs, både som patienter och som kollegor. Hos oss får du påverka, utvecklas och känna att ditt arbete gör skillnad, varje dag."
Bra att veta
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Omfattning: Heltid, 100 % (40 h/vecka)
Start: 1 april 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, med möjlighet att påverka tiderna själv i samråd med teamet
Placering: Mariestad
Kollektivavtal: Nej, men vi erbjuder motsvarande, och även bättre villkor
Din ansökan - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Tandcentrum med Odonti.se
Sök enkelt, med eller utan CV på www.odonti.se
Urval sker löpande - vänta inte för länge!
Detta är en direktrekrytering till Tandcentrum, men rekryteringsprocessen hanteras av Odonti för en rättvis och professionell upplevelse.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti.
Kontakt - Ansvarig rekryterare
Jashar Samadi jashar@odonti.se
0709 220 250
!! Direktkontakt med arbetsgivaren undanbedes. Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en rättvis, likvärdig och diskrimineringsfri process.
Om Odonti
Vi känner den du söker!Odonti är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård, grundat av leg. tandvårdspersonal, för alla yrkesverksamma inom tandvårdsbranschen.
Över 11.000 tandvårdspersonal har connectat med oss och många av de har hittat sitt drömjobb via oss. Connecta med oss på Odonti.se för att skapa din profil och låt oss hjälpa dig att hitta ditt nästa drömjobb inom dentalbranschen.
• Din profil hanteras i enlighet med GDPR, är osynlig och delas inte med andra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6754030-1782707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9677275