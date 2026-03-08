Tandhygienist till Sveriges bästa klinik i Hägersten
2026-03-08
Vi söker utbildad Tandhygienist till Sveriges bästa tandläkarklinik - deltid 20-50 % i Hägersten! Tillsättning omgående.
Vill du arbeta på en modern klinik med familjekänsla, där du får utvecklas, ta stort eget ansvar och göra verklig skillnad för våra patienter? Då är det dig vi söker!
Hos oss på Hägerstensåsens Tandteam präglas arbetsdagen av glädje, samarbete och stolthet över att leverera tandvård i världsklass. Vi erbjuder allt från bastandvård till avancerad kirurgi, estetik och ortodonti - och våra fantastiska, tacksamma patienter uppskattar vårt engagemang och vår omsorg varje dag.
Vi har blivit korade till Sveriges bästa tandläkarklinik 2026 enligt Reco!
Läs mer här: https://www.reco.se/foretag/sverige-basta-foretag/tandlakare
Som tandhygienist hos oss blir du en nyckelperson i teamet med stora möjligheter till delegerat ansvar och egna patientkontakter. Du får arbeta självständigt med profylax, undersökningar, parodontal behandling och patientrådgivning - och vi värderar högt att du kan få varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
Har du intresse för ortodonti? Perfekt - då finns möjlighet att involveras i det också, beroende på din erfarenhet och vilja att utvecklas!
Tjänsten tillsätts omgående (eller enligt överenskommelse), så vänta inte med att söka om du är redo att starta snart. Du blir en del av vårt härliga gäng: fyra tandläkare, fyra tandsköterskor och en tandhygienist - och nu vill vi bli fler! Vi tror starkt på att ge våra medarbetare utrymme att växa, både professionellt och personligt. Vi erbjuder:
Fantastiska personalförmåner
Möjlighet till delegerat arbete och egna patientlistor
En familjär och stöttande arbetsmiljö där vi firar varandras framgångar
Kontinuerlig utveckling genom interna och externa utbildningar
En toppmodern klinik med den senaste utrustningen och spännande behandlingar
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist, positiv, engagerad och har hjärtat på rätt plats. Du trivs med att arbeta både i team och självständigt, och du brinner för att skapa trygga, positiva och långsiktiga upplevelser för patienterna. Du är noggrann, flexibel och ser möjligheter i varje utmaning.
Erfarenhet av delegerat arbete eller intresse för ortodonti är meriterande, men det allra viktigaste är din vilja att utvecklas och bidra med energi till vårt team. Vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som är nyexaminerad och sugen på att växa hos oss.
Varför välja oss?
Hos oss är du inte bara en medarbetare - du är en del av vår familj. Vi värdesätter dina idéer, din kompetens och din passion för tandvård. Med vårt fokus på kvalitet, innovation och patientnöjdhet finns det massor av möjligheter att växa i din roll. Dessutom får du arbeta med ett gäng som älskar att skratta tillsammans och alltid stöttar varandra.
Ansök idag - tjänsten tillsätts omgående!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Sveriges bästa tandläkarklinik? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till reception@hagerstenstandteam.se
Vi ser fram emot att lära känna dig och välkomna dig till vårt team så snart som möjligt!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Gunnel Roll på 08-645 62 00.
Välkommen till en arbetsplats där du kan göra skillnad - med ett leende! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
