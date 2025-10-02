Tandhygienist till Stockholm City
2025-10-02
Är du en erfaren tandhygienist som söker nya möjligheter? Vill du jobba på en mindre klinik mitt i city där du får möjligheten att påverka dina dagar genom inflytande och flexibilitet? D
Tornkliniken är en väletablerad, mindre 3 rums klinik som ligger på Kungsgatan mitt i centrala Stockholm.
Här arbetar vi en tandläkare och två tandsköterskor och tillsammans ger vi våra patienter högkvalitativ tandvård och ett personligt bemötande. Vi har en familjär stämning hos oss och har nära till skratt. Verksamheten är en del av Praktikertjänst vilket innebär korta beslutsvägar och fina förmåner.
Vi söker dig som är en erfaren och självgående tandhygienist som vill arbeta 2-3 dagar i veckan
med flexibel arbetstidsförläggning. Kan även finnas möjlighet att jobba resterande tid på annan klinik om heltid är önskemålet. Du är positiv, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och vara en del av ett engagerat team som värdesätter både kompetens och personlighet.
Vi erbjuder dig:
- En trygg anställning
- Fina förmåner
- En verksamhet i framkant vad gäller tandvård
- Delaktighet och inflytande
- Flexibilitet

Publiceringsdatum: 2025-10-02

Kvalifikationer
Utbildad tandhygienist med längre erfarenhet. God svenska i tal och skrift. Erfarenhet av Frenda är meriterande men inget krav. Personliga egenskaper väger tyngst.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patienten först. Du har klinisk förståelse och bra samarbetsförmåga. Du är bra på att planera och prioritera och har lätt för att anpassa dig och vara flexibel.Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sandra Berggren på sandra.berggren.1@ptj.se
eller på 010-128 38 81. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Kontakt
