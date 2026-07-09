Tandhygienist till Stockholm

OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-07-09


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos OraSolv Clinics AB i Stockholm, Huddinge, Tyresö, Uppsala, Degerfors eller i hela Sverige

Vill du arbeta på en modern klinik mitt i centrala Stockholm tillsammans med engagerade kollegor och patienter i alla åldrar? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-07-09

Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du ett varierat och självständigt arbete där du har möjlighet att bygga långsiktiga patientrelationer och arbeta med modern, förebyggande tandvård. Du blir en viktig del av ett kompetent team som arbetar nära varandra för att ge varje patient bästa möjliga vård.
Tjänsten erbjuds på deltid eller heltid.

Arbetsuppgifter
Undersökningar och förebyggande tandvård

Parodontal behandling och uppföljning

Munhälsorådgivning och patientinformation

Samarbete med tandläkare och övriga kollegor för att skapa en trygg och effektiv patientvård

Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Är trygg i din yrkesroll och sätter patienten i fokus

Är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team

Vill vara med och utveckla både dig själv och kliniken

Därför ska du välja Happident
Hos oss blir du en del av en växande tandvårdskedja där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en modern arbetsplats, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vår ambition är att skapa en arbetsmiljö där både medarbetare och patienter trivs.
Praktisk information
Placering: Stockholm Omfattning: Deltid eller heltid Start: Enligt överenskommelse
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043231-2093769".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OraSolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Stureplan (visa karta)
111 38  STOCKHOLM

Arbetsplats
Happident

Jobbnummer
9997739

Prenumerera på jobb från OraSolv Clinics AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos OraSolv Clinics AB: