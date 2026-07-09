Tandhygienist till Stockholm
OraSolv Clinics AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du arbeta på en modern klinik mitt i centrala Stockholm tillsammans med engagerade kollegor och patienter i alla åldrar? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du ett varierat och självständigt arbete där du har möjlighet att bygga långsiktiga patientrelationer och arbeta med modern, förebyggande tandvård. Du blir en viktig del av ett kompetent team som arbetar nära varandra för att ge varje patient bästa möjliga vård.
Tjänsten erbjuds på deltid eller heltid.Arbetsuppgifter
Undersökningar och förebyggande tandvård
Parodontal behandling och uppföljning
Munhälsorådgivning och patientinformation
Samarbete med tandläkare och övriga kollegor för att skapa en trygg och effektiv patientvård
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är trygg i din yrkesroll och sätter patienten i fokus
Är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Vill vara med och utveckla både dig själv och kliniken
Därför ska du välja Happident
Hos oss blir du en del av en växande tandvårdskedja där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en modern arbetsplats, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vår ambition är att skapa en arbetsmiljö där både medarbetare och patienter trivs.
Praktisk information
Placering: Stockholm Omfattning: Deltid eller heltid Start: Enligt överenskommelse
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043231-2093769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OraSolv Clinics AB
(org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Stureplan (visa karta
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111 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Happident Jobbnummer
9997739