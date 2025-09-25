Tandhygienist till Specialisttandvården, Sundsvall
2025-09-25
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att bidra till liv och hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vi erbjuder allmäntandvård, sjukhustandvård och har specialisttandvård inom en rad olika områden. Parodontologi tillhör specialistkliniken vid Specialisttandvården Sundsvall Centrum. Där bedrivs specialisttandvård för barn, ungdomar och vuxna inom området endodonti, parodontologi, bettfysiologi, protetik. Vi som jobbar på Specialisttandvården är cirka 70 medarbetare och vi behandlar remitterade patienter, både vuxna och barn, från länets folktandvårds- och privattandläkare samt från sjukvården.
Som tandhygienist hos oss är du en del av ett team och arbetar i ett nära samarbete med specialisttandläkare och ST-tandläkare samt två tandsköterskor, på en avdelning under uppbyggnad med ambitionen att växa. Vi lägger stort fokus på utveckling och lärande i tjänsten och du kommer att få möjlighet till kompetenshöjning i form av utbildning, auskultationer och seminarier i tjänsten.
Vi söker nu en tandhygienist till vårt team! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller deltid enligt överenskommelse. Tillträde även det enligt överenskommelse.
Tandhygienist till Specialisttandvården, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar och profylax
Samarbete med avdelningens parodontolog i omhändertagande av parodontala sjukdomar
Utbilda och ge information till Folktandvårdens tandhygienister
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har minst 2 års arbetslivserfarenhet som tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har gått någon form av ledarskapsutbildning
Har erfarenhet av motiverande samtal (MI)
Har erfarenhet av behandling av svårare patientfall med parodontit/periimplantit
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Kvalitetsmedveten
Självständighet
Kommunikation
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
