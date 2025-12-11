Tandhygienist till Specialisttandvården Region Halland
2025-12-11
Vi utlyser ett vikariat som tandhygienist i Halmstad på enheten för parodontologi och söker dig med engagemang och intresse för behandling av patienter med avancerad parodontal och peri-implantär sjukdom.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Hos oss deltar du i teamet kring patienten genom kausal, kirurgisk och rehabiliterande tandvård.
Vi arbetar sömlöst mellan olika specialistavdelningar och du bör därför vara villig att ta del av även andra patientgrupper. Forskning och utveckling ses som en viktig del av verksamheten.
Du arbetar i nära samarbete med andra medarbetare mot enhetens gemensamma mål och bidrar till Specialisttandvården Hallands fortsatta utvecklingsarbete.
Om arbetsplatsen
Vår enhet består idag av tre övertandläkare, två ST-tandläkare, fem tandhygienister och fyra tandsköterskor. Vid Specialisttandvården i Halland är samtliga nio odontologiska specialistområden representerade och verksamheten bedrivs idag på två enheter placerade i Halmstad och Varberg. Vi utför behandling av patienter remitterade till oss från övriga verksamheter inom sjukhuset samt från privata och offentliga vårdgivare.
På kliniken bedrivs idag specialistutbildning och efterutbildning av tandläkare samt utbildning för tandhygienister och tandsköterskor. Specialisttandvården i Halland har lång tradition av utbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete och våra 85 medarbetare är en ledande odontologisk resurs i regionen.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad tandhygienist och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Du uppskattar ett varierat arbete där du får ta ansvar och egna initiativ. Du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och har god servicekänsla. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift och vi ser det som en fördel med ytterligare språkkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Daniel Nebel, Verksamhetschef 035-174513 Jobbnummer
9638515