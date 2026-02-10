Tandhygienist till Sala - Hög lön och flexibla arbetstider!
Sala Tandläkarcenter AB / Tandsköterskejobb / Sala Visa alla tandsköterskejobb i Sala
2026-02-10
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala Tandläkarcenter AB i Sala
, Avesta
eller i hela Sverige
Tandhygienist sökes till Sala!
Sala Tandläkarcenter är en modern klinik i hjärtat av Sala 5 min gångavstånd från tåg/busstation. Goda kommunikationer från Västerås och Uppsala.
Vi behöver nu en tandhygienist till. Är du glad, älskar ditt jobb, hög arbetsmoral och duktig på det du gör - då är du den vi söker! Det är viktigt att du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Vi är 3 tandläkare, 2 tandhygienister och 4 tandsköterskor. Vi trivs med vårt jobb, brinner för det vi gör och tycker kvalité, omtanke och god omvårdnad med bra kommunikation är viktigt.
Vi erbjuder ett självständigt jobb med stort eget ansvar.
Hög lön!
Flexibla arbetstider
Tjänstepension 5 % i SEB
Hel eller deltid
Välkommen till oss på Sala tandläkarcenter!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: sala.tandlakarcenter@gmail.com Arbetsgivare Sala Tandläkarcenter AB
(org.nr 559041-5419)
Drottninggatan 11 A (visa karta
)
733 30 SALA Jobbnummer
9734047