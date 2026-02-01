Tandhygienist till Pronova Tandvård i Norrköping
Tandsköterskejobb / Norrköping
2026-02-01
Information om arbetsplatsen
Vi söker en engagerad och driven tandhygienist som vill bli en del av vårt team.
Pronova Tandvård består av tre allmäntandläkare och en ST-tandläkare i endodonti, två tandhygienister samt fem tandsköterskor.
Vi är en modern tandvårdsklinik som arbetar med digitalt arbetsflöde. Vi har 7 behandlingsrum och bedriver allmäntandvård med inriktning på bettrehabiliterande behandlingar, Invisalign samt övriga avancerade behandlingar och barn- och ungdomstandvård.
Inom kort kommer vi även att utöka verksamheten med specialistkompetens inom parodontologi, vilket ger möjlighet till nära samarbete och kompetensutveckling inom området.Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där patientgruppen till största delen består av vuxna. På kliniken finns en bred och djup kompetens.
Som tandhygienist arbetar du självständigt med undersökningar, parodontal diagnostik och behandling, förebyggande tandvård samt stödjande parodontal behandling. Du samarbetar nära med tandläkare och övriga yrkesgrupper på kliniken och kommer även att ha möjlighet till nära samarbete med specialist inom parodontologi, med gemensam planering och uppföljning av patienter.Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
God samarbetsförmåga och ett genuint intresse för patientvård
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Du talar svenska flytande i såväl tal som skrift
Arbetslivserfarenhet är meriterande men inget krav
Erfarenhet av parodontal behandling och teamarbete i samverkan med specialist är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är glad, positiv, flexibel och serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att komplettera vårt team. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som tandhygienist, men även du som nyexaminerad tandhygienist är välkommen att söka.
Övrig information
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling, bland annat genom samarbete med specialistkompetens. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/94". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Dental, Praktikertjänst Pronova Tandvård Kontakt
Issa Khoori 0704310846 Jobbnummer
9715963