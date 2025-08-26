Tandhygienist till privatklinik på Östermalm
2025-08-26
Vi söker en engagerad och social tandhygienist till vår klinik för att stärka vårt team. Du kommer att spela en viktig roll i vår strävan att erbjuda högkvalitativ tandvård och skapa en trygg och positiv upplevelse för våra patienter.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vi är en väletablerad tandläkarklinik helt i privat regi. Kliniken är belägen i hjärtat av Östermalm mitt på Karlaplan med goda kommunikationer.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med tandläkare och övrig personal för att säkerställa en hög standard på vården.Kvalifikationer
• Legitimerad tandhygienist
• Självgående och erfaren
• Flytande i Svenska i tal och skrift
• Flexibel
• Meriterande om du även har erfarenhet av att assistera TandläkareDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du ska vara:
• Social och utåtriktad, med en förmåga att skapa förtroende hos patienter
• Empatisk och lyhörd, så att du kan möta patienters behov och oro
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• En positiv lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling
• Delaktighet i klinikens utveckling och patientvård
• Stor möjlighet till att påverka arbetstider och schema
Om du är en passionerad tandhygienist som vill göra skillnad för våra patienter, skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@karlaplanstandlakarna.se
Vi rekryterar löpande.
Ansökningar som inte uppfyller kvalifikationerna eller de personer som vi väljer att inte gå vidare med kommer inte att återkopplas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@karlapalanstandlakarna.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gladent AB
