Tandhygienist till privatklinik i Malmö
Tandläkare Ulf Rönnerberg AB / Tandsköterskejobb / Malmö Visa alla tandsköterskejobb i Malmö
2026-02-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkare Ulf Rönnerberg AB i Malmö
Vi söker dig som vill bli en del i en mindre familjär privatklinik i Malmö .
• . att du har svensk legitimation. Du har kanske lite erfarenhet eller nyexaminerad med rätt inställning . Positiv som person .
Tjänsten är på ca 20 -30 tim / veckan med tillträde från maj 2026 eller enligt överenskommelse ..
På kliniken är vi idag en tandläkare , tre tandhygienister och två sköterskor .
Kliniken ingår i Vårdföretagarna. Vi följer därför kollektivavtal mot såväl Unionen som mot SRAT.
Vilket innebär avtal enligt lag med tjänstepension lagstadgad semester , friskvård etc . En trygghet för dig som anställd.
• . låter detta intressant för ett första möte är du välkommen att kontakta oss på :
mail : ulf.ronnerberg@gmail.com
Telefon : Katarina Löwenberg 0767-909033
Arb 040-941580 .
Tandläkare Ulf Rönnerberg
Persborgsgatan 2 d
21361 Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
0767-909033 040-941580
E-post: ulf.ronnerberg@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Ulf Rönnerberg AB
(org.nr 556458-7177)
Persborgsgatan 2 D (visa karta
)
213 61 MALMÖ Arbetsplats
Rönnerberg AB, Tandläkare Ulf Jobbnummer
9753229