Tandhygienist till Praktikertjänst Norrtandvården i Sjöbo!
Information om arbetsplatsen
Nu söker vi en tandhygienist då vår underbara kollega minskar sin tjänst till våren och vi behöver stärka teamet med ytterligare en till kollega.
Praktikertjänst Norrtandvården växer successivt med ett växande patientunderlag. Vi söker en driven och engagerad tandhygienist till Praktikertjänst Norrtandvården. Kliniken ligger centralt i Sjöbo och har fem behandlingsrum i nyrenoverade och välplanerade lokaler. Hos oss arbetar allmäntandläkare, tandhygienist och tandsköterskor. Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater och tillsammans bildar vi ett glatt gäng som tycker att tandvård och god tandhälsa är viktigt. För oss är det en självklarhet att använda moderna instrument, och vi är utrustade med EMS GBT för att säkerställa högsta kvalitet i våra behandlingar.
Vad kan vi erbjuda dig
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva vårdbolag, både för patienter och medarbetare. För att nå dit behöver vi ha Sveriges bästa medarbetare. Det ställer också krav på oss som arbetsgivare. Se mer om vad vi kan erbjuda dig nedan:
Vi strävar efter att det ska vara nära till beslut och du omger dig med kompetenta kollegor. Stort gehör för dina tankar och idéer om hur tandvården kan utvecklas. Detta gäller både för ditt team, den klinik du arbetar på och för alla verksamheter inom Praktikertjänst Dental. Tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser inom Praktikertjänst. En god arbetsmiljö med hög trivsel och kamratskap. Marknadens bästa journalsystem Frenda. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandhygienistuppgifter. Tjänsten är flexibel och vi vill gärna utforma den tillsammans med dig.
Kvalifikationer
- Legitimerad tandhygienist
- God datorvana
- Goda kunskaper i det svenska språket, både vad gäller tal och skrift
- Hög servicekänsla
- StruktureradDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet liksom vid din kliniska och pedagogiska förmåga. Du har lätt för att samarbeta och lära känna nya människor. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du gillar att jobba både självständigt och i team och har god initiativförmåga.
Övrig information
I första hand deltid. Vi söker även en tandhygienist på deltid till Stadion Tandvård i Malmö, en perfekt möjlighet för dig som vill kombinera två arbetsplatser men arbeta inom samma företag. Varmt välkommen med din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum- sök därför tjänsten redan nu!
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
