Tandhygienist till Praktikertjänst, Lindesberg
2025-10-11
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
, Nora
, Örebro
, Köping
, Karlskoga
Information om arbetsplatsen
Jaqueline Subraian Tandläkarpraktik är en liten, familjär tandvårdsmottagning med stort behandlingspanorama.
På kliniken arbetar ett sammansvetsat team som består av en tandläkare, en tandsköterska och två tandhygienister och du kommer därför få möjlighet att bli del i ett professionellt team där vi stöttar varandra och ser till att varje patient får det bästa omhändertagandet. Här utförs all sorts tandvård från bastandvård till implantatkirurgi, även barntandvård. Vi satsar på modern utrustning i trygga lokaler för både patienter och personal.
Hos oss får du möjlighet till personlig utveckling, kurser, inflytande över arbetsschema och arbetstider samt korta beslutsvägar. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där alla hjälps åt! Publiceringsdatum2025-10-11Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som tandhygienist innebär hos oss varierade arbetsuppgifter som undersökning, parodontalbehandling, fyllningsterapi, avtryckstagning samt vid behov även assistans och receptionsarbete. Vi strävar alltid efter god arbetsmiljö och lägger mycket tid på en väl planerad, varierad tidbok. Kvalifikationer
- Legitimerad tandhygienist
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Gärna erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Frenda Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, engagerad och trivs med att vara en del av ett litet team där alla bidrar. Du har god kommunikativ förmåga och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Du har ett professionellt bemötande och ett intresse för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Du uppskattar att arbeta självständigt såväl som i team och du värdesätter att också ha roligt på jobbet.
Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är ett litet team.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen,
ansök därför redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
