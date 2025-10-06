Tandhygienist till Praktikertjänst Citytandläkarna
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2025-10-06
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Kramfors
, Piteå
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Citytandläkarna ligger beläget centralt i Umeå och har fem behandlingsrum i charmiga lokaler.
Vår klinik består idag av två tandläkare, två tandhygienister och fyra tandsköterskor. Vi arbetar med allmäntandvård på vuxna patienter. Vårt arbetssätt är delegerat och ger möjligheter till personlig utveckling. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete med fantastiska arbetskamrater. Här arbetar vi med glädje och engagemang för att ge våra patienter den bästa tandvården. Det är en etablerad klinik med gott rykte som arbetar med stort fokus på en nära och långsiktig patientrelation. Förtroende och tillit är viktiga ord både för oss och våra patienter.
Vad vi kan erbjuda dig
Vi strävar efter att det ska vara nära till beslut och du kommer att omge dig med kompetenta kollegor. Det finns ett stort utrymme för gehör för dina tankar och idéer om hur tandvården kan utvecklas. Detta gäller både för ditt team, den klinik du arbetar på och för alla verksamheter inom Praktikertjänst Dental. Vi har tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser inom Praktikertjänst. Här finns en god arbetsmiljö med hög trivsel och kamratskap. Vi arbetar i journalsystemet Frenda.
Arbetsuppgifter
Som tandhygienist har du en central roll i att främja munhälsa och förebygga tandvårdsproblem hos vuxna. Du genomför undersökningar och arbetar med att identifiera behov, bedöma munhälsan samt planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stödja en god och hållbar munhälsa.
Kvalifikationer
Du är legitimerad tandhygienist med ett starkt engagemang för ditt yrke. Du känner dig trygg i din profession och har ett stort fokus på ett gott och respektfullt patientbemötande. Som lagspelare värdesätter du goda relationer med kollegor och bidrar aktivt till en positiv stämning på kliniken.
För både dig och oss är hög kvalitet i arbetet viktigt. Du har ett intresse för odontologiska frågor och vill gärna vara med och utveckla våra vårdprocesser. Du arbetar självständigt, strukturerat och noggrant.
Du behärskar svenska väl och kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för rollen.
Övrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, intervjuer sker löpande. Sök därför tjänsten redan nu!
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/697". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Dental, Praktikertjänst Citytandläkarna Kontakt
Carina Ruecha 073-5582913 Jobbnummer
9541846