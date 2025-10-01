Tandhygienist till Oral rehabilitering i Linköping/Norrköping
Välkommen till en arbetsplats med god sammanhållning och stort engagemang.
Vi söker nu en tandhygienist som vill utvecklas inom specialisttandvården i parodontologi! Du kommer att få möjligheten att arbeta självständigt som tandhygienist, men samarbetet med våra specialisttandläkare och tandhygienister på Oral rehabilitering är också centralt.
Centrum för Oral rehabilitering är länsövergripande med arbetsplatser i Linköping, Norrköping och Motala. Här bedrivs specialisttandvård inom Bettfysiologi, Endodonti, Parodontologi och Protetik. Verksamheten består av avancerad klinisk vård, forskning och utveckling samt utbildning. För att utveckla hos oss och Folktandvården samverkar vi med övrig specialisttandvård i regionen, med allmäntandvård, med Linköpings universitet samt med regionala och nationella tandvårdsaktörer.
Vårt erbjudande
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver länsövergripande specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Vi arbetar aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling.
Genom ett riktigt nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Dina arbetsuppgifter
Du utför arbetsuppgifter inom en tandhygienists kompetensområde inriktat på parodontologi. I tjänsten ingår framför allt behandling av remitterade patienter med sjukdomar kring tänder och tandimplantat. Patientarbetet sker i samverkan med specialist inom parodontologi och övriga tandhygienister. För dig med erfarenhet förekommer också handledning av studenter och nya medarbetare.
Tjänsten är placerad i Linköping och tjänstgöring kan vara aktuell även i Norrköping.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen på Oral rehabilitering består av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, vårdadministratör och tandtekniker. Vi är måna om att ha en god sammanhållning på arbetet och samarbeta runt patienten även om vi har olika specialistområden.
Vi arbetar i ett länsövergripande centrum vilket gör att flera av oss arbetar på mer än en arbetsplats. Kliniken i Linköping finns på Torkelbergsgatan 11 där även specialisttandvård inom Ortodonti, Pedodonti och Orofacial medicin finns. I Norrköping ligger kliniken i tandvårdshuset Druvan där även allmän- och specialisttandvård inom ortodonti och pedodonti finns. Samarbete med andra arbetsgrupper och flexibilitet är viktigt för oss för att kunna bedriva god tandvård.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Du har god datorvana och då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och andra samarbetspartners är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i både tal och skrift.
Vi välkomnar både dig som är erfaren tandhygienist och dig som är, eller snart är, nyutexaminerad att söka till oss. Är du ny i yrket erbjuder vi handledning som en del i vårt introduktionsprogram. För alla våra nya medarbetare erbjuder vi ett ettårigt introduktionsprogram tillsammans med andra nya medarbetare i organisationen.
Vi tror att du som vi ser den odontologiska kvaliteten som basen för ditt arbete, att du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och att du sätter högt värde i god service. Vi vill att du har god pedagogisk förmåga och att du både kan arbeta självständighet och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Urvalet sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen in med din ansökan!
