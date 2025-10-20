Tandhygienist till Olympentandläkarna, Sundsvall
2025-10-20
Information om arbetsplatsen
Olympentandläkarna är en gruppraktik som ligger i centrala Sundsvall.
Olympentandläkarna är en gruppraktik som ligger i centrala Sundsvall.

Den drivs av tre tandläkare inom Praktikertjänst, där alla har sina egna mottagningar och arbetsteam. Arbetsplatsen genomsyras av en prestigelös atmosfär där patientens behov sätts i första hand.
Som tandhygienist hos oss har du en central roll i att främja våra patienters munhälsa. Du arbetar självständigt och i team med undersökningar, diagnostik och behandling inom karies och parodontit. Du motiverar och ger råd kring munhälsa, utför förebyggande samt sjukdomsbehandlande åtgärder. Kvalifikationer
Du är legitimerad tandhygienist med ett starkt engagemang för ditt yrke. Du känner dig trygg i din profession och har ett stort fokus på ett gott och respektfullt patientbemötande.
För både dig och oss är hög kvalitet i arbetet viktigt. Du arbetar självständigt, strukturerat och noggrant.
Du behärskar svenska väl och kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Du är driven och har lätt för att samarbeta. Du är ödmjuk, noggrann och kan sätta patientens behov och önskemål i centrum. Du bidrar med en positiv anda till teamet och till vår utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
